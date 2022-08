Estudiantes del IPN se van a paro indefinido

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, se organizaron este lunes para alzar la voz y denunciar abusos y corrupción, ejercida por el personal directivo a cargo de la institución, pues señalan que la problemática, no es reciente, por lo que decidieron irse a paro laboral y estudiantil, para que las autoridades competentes puedan hacerse cargo de la falta.

Es así que este lunes, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), ubicada en el Casco de Santo Tomás, así como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Azcapotzalco, y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, unidad Zacatenco, todas del IPN, se reunieron para realizar una asamblea para exponer su descontento.

Los jóvenes, precisaron que la situación se ha presentado desde hace 5 años atrás, en los que se han visto y vivido, casos de corrupción, imposición de directores, abuso de funciones y desvío de dinero, además de otras irregularidades por parte de la directora del plantel, Yadira Rivera, según señalaron los inconformes a La Verdad Noticias.

Falta de insumos y espacios

Durante la reunión, los estudiantes explicaron que estos ilícitos han derivado en la desatención de las aulas y planteles, puesto que los recursos destinados para la reparación de las instalaciones, ha sido redireccionado para gastos de índoles ajenas a los del IPN.

“No tenemos cafetería, no tenemos papelería porque no ha podido salir ninguna convocatoria, las deficiencias del administrativo en este momento son muy graves, si se registra una tubería ya no está para firmarla, la tubería no se pone. No podemos seguir así, realmente los cambios que han tenido en esta administración han sido muy malos, tenemos subdirectores que son interinos, es decir, que nadie los está eligiendo, los están imponiendo, no lo está eligiendo la comunidad, no lo está eligiendo los profesores ni el personal de apoyo, nos los están imponiendo desde la dirección, esto es muy grave, no podemos elegir ni siquiera que nos va a representar, son personas que muchas veces son ajenas a esta institución”, indicó uno de los estudiantes a través de un altavoz.

Paro indefinido

No habrá actividad académica

Tras los abusos expuestos, los estudiantes y personal administrativo, también detallaron que se han interpuesto varias denuncias, pero estas han sido archivadas, por lo que se exigió que le den seguimiento a las carpetas en donde estas querellas han sido manifestadas, por lo cuál han decidido que de forma indefinida no habrá actividad académica y administrativa, hasta hallar una solución, por lo pronto ya se han instalado a las afueras del instituto.

