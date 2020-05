Estudiantes de México piden ayuda para salir de Brasil, nuevo brote de la pandemia

Al menos 53 estudiantes mexicanos han solicitado al gobierno de México ayuda para salir de Brasil, el nuevo brote de la pandemia de coronavirus, donde el número de contagios es de 330.890 casos confirmados.

Brasil, al igual que otros países de sudamerica, mantiene cerrados sus aeropuertos para vuelos no escenciales, por lo cual los estudiantes han pedido ayuda al gobierno de México para poder abandonar el país.

Uno de esos estudiantes es Estefanía González López, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda para abandonar Brasil, pese a que una familia brasileña le ha abierto las puertas y brindado apoyo, aunque reconoce que otros alumnos de intercambio mexicanos no corrieron con la misma suerte.

Son más de 50 estudiantes mexicanos los que se encuentran varados en Brasil.

“Gracias a Dios estoy bien, con muchas ganas de irme a México, pero también estoy preocupada por mis demás compañeros. Algunos terminan su intercambio y ya no los dejan quedarse en la casa donde están, otros ya no pueden pagar la renta, otros que vienen de trabajo, su trabajo ha sido cancelado y no saben si el otro mes van a poder sobrevivir así a como han estado”, manifestó.

González López, quien es estudiante de la carrera de Administración de Empresas del Tec Milenio en Sinaloa, también anunció que la embajada mexicana está promoviendo un vuelo para regresar a México, con un valor de 900 dólares, alrededor de 20 mil pesos mexicanos, el cual tendrá capacidad para 100 personas, pero no todos tienen dinero para pagarlo.

Actualización de mexicanas y mexicanos registrados como varados en el exterior. Ayer rebasamos los 13 mil retornos (13,025) con ayuda del @GobiernoMX y recibimos a 125 personas desde Panamá, Guinea, Nigeria, Emiratos Árabes, Irán y EE.UU. (tripulantes de un crucero). pic.twitter.com/WI7a8E6YtQ — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 22, 2020

Ante esta situación, la estudiante de Sinaloa pidió a sus contactos en las redes que compartieran el video para que llegara a las autoridades correspondientes que le puedan asistir en su regreso.

Situación del coronavirus en Brasil

De acuerdo con cifras de la Universidad de Hopkins, los casos por coronavirus en Brasil se han elevado hasta este sábado a un total de 330.890 positivos, de los cuales 21.048 personas han muerto a causa de la enfermedad y otros 135.430 se han logrado a recuperar.

Te puede interesar: Matan a 10 personas durante redada policial en Brasil

Con estos números, Brasil se ha convertido en el tercer país del mundo más afectado por la pandemia, mientras que el presidente Jair Bolsonaro continúa desestimando el virus, al calificarlo como una simple gripe.