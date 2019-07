Estudiante de Ixtapaluca usa su beca para dar de comer a necesitados

Una joven estudiante del municipio de Ixtapaluca, Ciudad de México usa la beca que le brinda el Programa Nacional de Becas Para El Bienestar Juárez con fines totalmente distinto al de sus compañeros, ya que los mil 600 que recibe, los administra para realizar una labor social en su comunidad.

De acuerdo con el Excélsior, Yareli Morales cuenta con 18 años y es estudiante del colegio de Bachilleres plantel 18 y durante años tenía en mente realizar una labor social en su comunidad, sin embargo, por falta de recursos no había logrado su objetivo.

Fue tras el apoyo que recibió por parte del gobierno federal que pudo cumplir su sueño.

“Desde un principio que me dijeron que iba a tener la beca, pues yo cómo qué dije, ya tengo esa oportunidad, desde hace mucho yo tenía que hacerla, pero no tenía en suficiente dinero para poder salir y hacer esto, pues yo me la mesa con mis padres, les empecé a decir que quería hacer eso de poder salir a repartir tortas a un hospital”, declaró la joven para dicho medio.

Al cobrar su primera beca, la estudiante compró bolillos, jamón, mayonesa y frijoles, con los cuales preparó algunas tortas que repartió en un hospital de Ixtapaluca.

Por su parte, el director del plantel, Bruno Jácome Opoch detalló que sus alumnos practican labor social, por lo que la joven se volvió un orgullo a nivel nacional.

“Tuvimos reuniones con padres de familia de los comenté en que usó la beca Benito Juárez la alumna y nos pareció interesante que parte de ese dinero haga labor social”, detalló.

Cabe señalar que el Programa Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez que otorga el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), va dirigido a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico hasta preparatoria.