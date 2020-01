Estudiante amenaza con tiroteo en colegio de Nuevo León; suspenden clases

Un presunto estudiante del Colegio Labastida, en San Pedro, Nuevo León generó pánico entre la comunidad estudiantil, luego de amanerar con armar un tiroteo en las instalaciones del plantel.

De acuerdo a medios locales, a través de sus redes sociales el joven estudiante emitió una amenaza de armar un tiroteo en el colegio y asesinar a sus compañeros.

La amenaza fue realizada el pasado domingo por la noche, por lo que las autoridades educativas reportaron el hecho a la Policía Cibernética, tras recibir llamadas de los padres de familia, quienes temían con llevar a sus hijos al colegio.

Operativo

La mañana del lunes, elementos de la Policía municipal y autoridades del colegio montaron un operativo para de revisión de seguridad y Mochila Segura a todos los alumnos.

De acuerdo al reporte de las autoridades, no se encontró algún objeto peligro o armas en las mochilas de los estudiantes. En tanto, se informó que la amenaza pudo haber sida por parte de un alumno que ese día no acudió al colegio, o en su caso, de algún ex alumno.

El Colegio Labastida no reveló más detalles sobre la amenaza del tiroteo por parte de un presunto alumno, sin embargo, se informó que las clases se normalizaron pero bajo protocolos de seguridad para evitar una tragedia padecida al tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón.

Seguridad

Tras los hechos, el Municipio de San Pedro, Nuevo León informó sobre la amenaza de tiroteo que se reportó desde el colegio y el cual está siendo investigado por la Policía Cibernética

“La Policía de San Pedro se encuentra apoyando a la Policía Cibernética del Estado de Nuevo León en una revisión en el Colegio Labastida, ante una solicitud de apoyo d e esta institución”, informó a través de sus redes sociales.

Tiroteo en Torreón

En pasado 10 de enero, un niño de 11 años de edad del Colegio Cervantes abrió fuego contra sus maestros y compañeros; el menor asesinó a su maestra de inglés, herío a seis y posteriormente se suicidó en las instalaciones del plantel educativo.

