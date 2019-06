Estructura de gobierno austero quedará a fin de mes: AMLO presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó en la conferencia mañanera en el Palacio Nacional que a fin de mes quedará lista la estructura de gobierno austero, por lo declaró que se acabaron los altos cargos y asesorías que no servían par nada.

“Secretarios particulares, privados, direcciones generales adjuntas, asesores, entre otros cargos altos , ya desaparecieron”, declaró el presidente de México en el Salón Tesorería tras su regreso de visitar la Península de Yucatán.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) externo que antes se despedían a los trabajadores de base y se contrataban a empleados de confianza con grandes salarios, ahora es distinto; confirmó que reconoció que todavía se dan casos pero se van corrigiendo poco a poco.

También, AMLO presidente dijo que se reunirá con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y otros funcionarios para hacer una evaluación; López Obrador recalcó que será este fin de mes cuando este programa de adelgazamiento burocrático concluirá.

“Sólo habrá un equipo de asesores de cinco personas en todo el gobierno federal, desaparece el cargo de asesores, por poner un ejemplo, eso significa muchísimos ahorros porque los asesores cobraban mucho, eran bien atendidos y muchas veces eran plazas que se entregaban a amigos a los cercanos”, declaró AMLO presidente en la conferencia mañanera.

En cuanto a los prófugos de la justicia como Mario Marín y Emilio Lozoya, el mandatario destacó que no protege a nadie, ni a su familia, por lo que es labor de la Fiscalía General de la República, porque insistió, no debe haber impunidad para nadie, y aunque temporalmente evaden la justicia, pero serán detenidos, ya que no hay protección oficial.

Ariel Velázquez Contreras