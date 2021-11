Estos vehículos no pueden circular el 27 de noviembre, por el Hoy No Circula

Para el 27 de noviembre, algunos vehículos no pueden circular, desde las 05:00 a las 22:00 horas del sábado. Dichos son: todos los que tengan el holograma 2 debido a que es el cuarto sábado del mes, pero se incluye las unidades con holograma 1 con terminación de placa par.

Otros automotores que tienen restringida la circulación vehicular son los foráneos, el periodo también abarca de las 05:00 a 22:00 horas, mientras que los automotores con holograma 00 (doble cero) y 0 (cero) circulan de manera libre todos los sábados.

De acuerdo al programa Hoy No Circula los vehículos no pueden circular si tienen holograma 1 dejarán de circular los sábados de 05:00 a 22:00 horas de acuerdo con su placa. En ocasiones se aplica un doble Hoy No Circula por alta contaminación.

Además, si la placa termina en número impar, la unidad descansa el primer y tercer sábados, pero si es par, lo hará el segundo y cuarto sábados del mes.

¿Qué estados se consideran foraneos para el hoy no circula?

Los vehículos foráneos pueden solicitar un pase turístico.

Es todo vehículo que no esté registrado en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Programa Hoy No Circula

Este programa ayuda a disminuir la contaminación en el aire.

Por el programa Hoy No Circula, las unidades con holograma 1 también dejarán de circular de 05:00 a 22:00 horas un día entre semana, dependiendo de la terminación de la placa: terminación en 5 o 6 (amarillo) descansan los lunes, terminación 7 u 8 (rosa) los martes, terminación 3 o 4 (rojo) los miércoles, terminación 1 o 2 (verde) los jueves, y terminación 9 o 0 (azul) los viernes.

Para los meses que tienen un quinto sábado, los vehículos no pueden circular si cuentan con holograma 1 podrán circular de manera normal.

Vehículos con holograma 2

Vehículos no pueden circular este sábado 27 de noviembre.

En cuanto a los vehículos con holograma 2 dejarán de circular todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas; de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas; de 05:00 a 22:00 horas un día entre semana.

Esto de acuerdo a la placa: terminación en 5 o 6 (amarillo), descansan los lunes; terminación 7 u 8 (rosa), los martes; terminación 3 o 4 (rojo), los miércoles; terminación 1 o 2 (verde), los jueves; y terminación 9 o 0 (azul), los viernes.

Finalmente si califican como foráneos, para el programa de Hoy No Circula, por lo que dejarán de circular todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas, así como de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas, y de 5:00 a 22:00 horas un día entre semana que depende de su placa.

Los vehículos no pueden circular si son foraneos y tienen palca con terminación en 5 o 6 (amarillo), los lunes; terminación 7 u 8 (rosa), los martes; terminación 3 o 4 (rojo), los miércoles; terminación 1 o 2 (verde), los jueves; y terminación 9 o 0 (azul), los viernes.

