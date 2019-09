Estos son los requisitos para asistir a la fiesta patria del 15 de septiembre en el Zócalo

La fiesta patria en conmemoración a la Independencia de México se acerca, por lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitió una serie de recomendaciones para llevar una fiesta con ambiente familia y de armonía.

Recuerda que si piensas asistir a la gran fiesta mexicana el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, no debes evitar llevar contigo:

Pirotecnia

Drones

Armas punzocortantes y de fuego

Drogas y bebidas alcohólicas

Punteros láses

Sustancia inflamables

Cadenas largas

Cinturones con hebillas

Latas de espuma, pintura o aerosoles

Bicicletas, patinetas y vehículos motorizados

Botellas de cristal

Mascotas

Paraguas

Bolsos o mochilas grandes

Las actividades del próximo domingo 15 de septiembre, darán inicio a las 16:00 horas, con la presentación de bailes folclóricos de los 32 estados, posteriormente se realizará la ceremonia del Grito de Independencia encabeza por el presidente, y por último será la presentación de La Arrolladora banda el Limón.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video invitando a los ciudadanos a asistir a la gran fiesta patria.

En el cual, dijo, habrá aguas de horchata, jamaicana, limón, elotes y hasta tamales para los asistentes, por lo que invitó a los mexicanos a disfrutar de una noche en armonía con la familia, no llevando alguno de los artículos antes señalados al Zócalo capitalino.

“Ayúdenos todos, para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traiga, desde luego, armas; eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia. Es la fiesta de la unidad, de nuestro pueblo”, sostuvo AMLO en el clip compartido en redes.