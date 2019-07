Estos son los precios de la gasolina en las principales ciudades de México

El precio promedio de las gasolinas para el 23 de julio en todo México se encuentra a 19.26 pesos para la Magna. a 10.75 el combustible Premium y el Diésel se vende a 20 pesos con 87 centavos.

Sin embargo debido a que el precio de los combustibles en México han sido liberados al mercado para eliminar los subsidios ahora serán la oferta y la demanda, los factores principales que puedan regular los nuevos costos de los diferentes tipos de gasolinas, ya sea: Premium, Diesel o Magna.

Debido a lo anterior en la Ciudad de México el precio más económico para la magna o regular es de 19.48 pesos por litro en Avenida Leyes de Reforma No. 1, la más cara en 20.98 pesos en Paseo de La Reforma No. 1005.

Los precios de las gasolinas van de los 19 a los 21 pesos en México.

Por su parte en el caso del precio más bajo para la Premium se encuentra en Avenida Javier Rojo Gómez No. 645 a un precio de 20.79 pesos y la más cara se vende a 22.89 pesos en Sagredo No. 265.

En cuanto al Diésel automotriz el más barato se encuentra en Avenida Javier Rojo Gomez No. 531 a un precio de 20.49 pesos y el más caro se vende a 22.22 pesos en Avenida Tlahuac No. 4344.

Si te encuentras en Guadalajara, en la zona metropolitana se encuentra la gasolina magna con un precio desde 19.70 pesos el litro en Avenida López Mateos Sur No. 839, hasta 21.62 pesos en Calzada del Ejército No. 16 y la Gasolina Premium la puedes encontrar encontrar en un rango que va de 20.98 pesos por litro en Avenida Colón 4501, a 22.69 pesos en Avenida Malecón No. 165.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

En Monterrey, la gasolina regular más barata se vende a 18.59 pesos y está localizada en Avenida Astros No. 701, y la más cara en 19.99 pesos por litro en Avenida Lázaro Cárdenas No. 2700.

Te puede interesar: Profeco da a conocer la gasolinera que más roba en todo México

La Premium cuesta a 19.99 pesos por litro en Avenida Astros No. 701, y el precio máximo es de 21.99 pesos en las estaciones ubicadas en Avenida Morones Prieto Oriente No. 990