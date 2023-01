Estos son los peores aceites de comida según la Profeco

El aceite vegetal es uno de los productos básicos más importantes en la cocina, pues este sirve para freír, sazonar y cocinar casi todo lo que preparamos, pero ¿sabes cuáles son los peores aceites vegetales para cocinar? Sigue leyendo esta nota de La Verdad Noticias para conocer toda la información.

La Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio de calidad en el que probó siete marcas de aceites vegetales comestibles y halló que cocinar con algunos de ellos puede incluso llegar a ser perjudicial para la salud.

Actualmente, en el mercado existe una gran variedad de tipos de aceite, estos se pueden obtener a partir de las semillas de uva, girasol, cacahuate, ajonjolí y cualquier otro tipo de semillas. En su estudio, la dependencia analizó los vegetales puros (que se obtienen de un solo tipo de planta como el maíz y la canola) y los comestibles que pueden estar elaborados de uno o más aceites.

¿Cuáles son los peores aceites vegetales?

La procuraduría realizó las pruebas en siete marcas

De acuerdo con la Profecto, dos de los aceites estudiados resultaron reprobados por no cumplir con lo que promocionan. Estos son: D'Artana aceite vegetal comestible de Canola. Oliva: Este no cumple con el contenido declarado de un litro. Además, solo contiene aceite de canola y no de oliva, como presume en su etiqueta. Navarra aceite vegetal mixto comestible: No cumple con la declaración de contener aceite de oliva en los ingredientes, pues solo se encontró aceite de solla.

La Profeco ha advertido que cada tipo de aceite tiene un punto de humo determinado que es la temperatura que el aceite empieza a humear y descomponerse. Para el caso de los aceites vegetales que suelen ser de maíz, canola y combinados, este punto es humo moderado, por lo que se recomiendan para sofreír a fuego medio.

A la par, se indicó que por encima de cierta temperatura los ácidos grasos que están presentes comienzan a alterarse hasta convirtiéndose en trans y generando radicales libres y compuestos nocivos.

¿Qué daños causan las grasas trans?

Cocinar con algunos de estos productos puede llegar a dañar tu salud

Las grasas trans puede causar lesiones en las paredes celulares y debilitar su estructura, atacar los capilares y terminaciones nerviosas, alterar el colágeno, la elastina y acelerar el envejecimiento.

Igualmente, generan daños en los siguientes puntos:

Aumentar el trabajo hepático

Generar sustancias cancerígenas como alquitranes

Destruir la vitamina E

