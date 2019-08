Estos son los máximos deudores del SAT aparte de Vicente Fox

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó quienes son los 300 contribuyentes que hicieron caso omiso al pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios, lo que da una suma de unos 7 mil 44 millones de pesos, lo que destaca es que realmente el expresidente de México Vicente Fox Quesada sí se encuentra en dicha lista negra.

Cabe recordar que el exmandatario federal, Vicente Fox, negó en repetidas ocasiones que fuera un deudor con el SAT, sin embargo la lista dispuesta por la Administración Tributaria muestra incluso que tiene una deuda por 15 millones de pesos.

La deuda de Vicente Fox asciende a los 15 millones de pesos

Cabe señalar que Fox dijo en una entrevista para Azucena en Radio Fórmula que él no tenía deuda con el SAT, recordemos que incluso dijo que “si el SAT tiene algo que ver conmigo pues que me busque. Siempre he sido empresario cumplidor.

De hecho, con mucha indignación señaló que fue un funcionario público cumplidor, enfatizó que fue “el primero y único que hizo declaración pública de todos mis bienes patrimoniales y de todos mis ingresos, de todos mis pagos de impuestos, mi vida ha sido transparente en ese sentido".

Sin embargo, aunque Vicente Fox aparece en la lista negra del SAT no es el único, ya que en ella figuran personajes como Isaac Bazbaz Sacal, quien es el hermano de Alberto, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con 68 millones; otro que está en la lista negra es el Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, (León Manuel Bartlett Álvarez, quien debe 17 millones de pesos.

Incluso el exdirector del equipo de fútbol, José Luis Higuera, le debe al SAT unos 15 millones; los hermanos Rodríguez Borgio, dueños de los casinos Big Bola (Francisco Javier, 71 millones; y Óscar, 19 millones); Antonio César Chedraui Mafud, excónsul honorario del reino de Suecia. Además, el empresario Pedro Zaragoza Fuentes, de Leche Zaragoza; y Karam Elías Karam Azar, 17 millones.

Pero quienes más adeudan son el empresario Fausto Luis Muñiz Patiño, del Grupo Pae, el cual tiene el monto más alto con 119 millones; Eduardo José Vela Ruiz, presidente del Consejo de Administración de Velas Resorts, debe 93 millones; por su parte Francisco de Jesús Aguirre Gómez, 74 millones; y Eduardo Vázquez González, director general de TSN Soluciones Innovadoras de Seguridad, 72 millones.