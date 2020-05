Estos son los estados que aplicarán el “Hoy no Circula” por el Covid-19

Desde el jueves Puebla y Zacatecas dieron a conocer que va haber restricciones vehiculares porque los casos de Covid-19 van en aumento, llevando a cabo el “Hoy no Circula”, con esto ya se suman seis entidades y un municipio del país que lo han comenzado a aplicar.

El “Hoy no Circula” de Puebla comenzará a aplicarse desde el lunes 11 de mayo y finalizará hasta que la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 termine, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta el viernes 8 de mayo.

Y es que Miguel Barbosa ha girado instrucciones para que el virus del nuevo coronavirus no continue propagandose entre la población del estado.

Otro de los estados que estará aplicando el “Hoy no Circula” es Zacatecas, en dicha entidad fue el secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila así como el director de Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera Murillo, quienes explicaron que esta modalidad aplicará desde el 10 de mayo y la finalidad será reducir la movilidad de vehículos hasta llegar a un promedio de 35 o 40%.

Hoy no Circula se extiende en más estados.

Además aclararon que solo este 10 de mayo funcionará en día domingo y serán los vehículos con terminación 1, 3, 5, 7 y 9 quienes no podrán circular en Zacatecas.

“Las excepciones al Hoy No Circula son los transportes del servicio público”.

También las grúas de arrastre y salvamento, unidades de los servicios de emergencia, seguridad pública y privada, vehículos funerarios, así como los que se presten para realización de actividades esenciales, como el envío de alimentos.

Hoy no Circula en Tamaulipas

Otro estado que comenzó a aplicar el “Hoy no Circula” ha sido Tamaulipas, quien desde el pasado 23 de abril, implentó el Doble No Circula en Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo.

Por su parte el gobierno de Hidalgo anunció el 2 de mayo el “Hoy no Circula” después que no se observará una reducción en la circulación de vehículos, por lo que en la entidad no circularán automóviles de territorio estatal y los que posean placas de otros estados.

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) desde el comienzo de la Fase 3 del coronavirus anunciaron la aplicación del Hoy No Circula independientemente de su holograma.

El Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, restringe la circulación vehicular para el transporte público liviano y particular, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, desde el pasado 30 de abril, y es que las unidades con placas de circulación en terminación 0 y 1, no circularán el día lunes; 2 y 3, el día martes; 4 y 5, el día miércoles; 6 y 7, el día jueves; 8 y 9, el día viernes.