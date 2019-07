Estos son los estados donde NO hay sismos

Como todos saben la Ciudad de México ha llamado la atención de la población en general, por los constantes sismos que se han presentado, sobre todo a partir del 12 de julio y que hasta hoy ya son 22 en total, sin embargo no es el único lugar donde se dan.

Los estados que registran mayores movimientos telúricos en México son Guerrero, Chiapas y Oaxaca, estos lugares llegan a tener sismos de hasta más de cuatro grados en escala de Richter.

Resulta que el país se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, y es por tal motivo que muchos estados suelen sufrir sismo, esto porque México está en el conocido Cinturón Circumpacífico.

Mapa de las zonas sísmicas de México.

Además de los estados que ya hemos señalado como los más sísmicos, existen otros como Colima, Jalisco y Michoacán que tienen presencia de movimientos telúricos, esto ocurre a la interacción entre las placas oceánicas de Cocos y Rivera que subducen (se mueven por debajo) con las de Norteamérica y del Caribe.

Debido a ello, los estado de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México también se ven afectados.

Sin embargo también hay estados donde no se ha sentido un temblor en más de 80 años e incluso hay donde nunca ha templado.

Este es el caso de Yucatán, Quintana Roo, una parte de Campeche, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, una parte de Chihuahua y Durango, así como de Zacatecas y San Luis Potosí.

Para entender mejor los niveles de sismos que se presentan el país está dividido en cuatro zonas sísmicas, A, B, C y D, primeramente en la Zona A se hallan las regiones donde no se esperan aceleraciones del suelo mayores a 10 por ciento.

Zona B y C que son intermedias en donde los sismos no son tan frecuentes y no se espera más del 70 por ciento de aceleración del suelo.

Zona D aquí se han reportado grandes sismos en la historia, son frecuentes y se sobrepasa el 70 por ciento de aceleración.