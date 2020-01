Estos son los estados de México donde aún se presenta la lepra

Cada último domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la Lepra, en esta ocasión el 26 de enero, pero entre las cosas que se debe saber, es que en México esta enfermedad aún se sigue dando, de hecho la Secretaría de Salud ha informado que en el país son seis los estados donde aún se tiene registro de casos de lepra.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que en México las entidades con casos confirmados de lepra son Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Coahuila así como Michoacán, de hecho se consideran como zonas endémicas de esta enfermedad, misma que puede ser curable y que es poco frecuente entre la población.

Lepra en México

La lepra en México ha reducido su frecuencia en México y esto se debe a su particularidad misma de la enfermedad ya que tiene una baja prevalencia por lo que incluso se puede decir que ya no existe, pues no se da de manera masiva, pero la Secretaría de Salud advirtió que no por ello se debe tomar a la ligera.

Cada último domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la Lepra y la Secretaría de Salud dijo que tan solo en 2018 en México se tuvo el registro de unos 388 pacientes en el país, de estos, unos 102 fueron nuevos casos.

Estas cifras ubican a México entre las naciones con un caso por cada 10 mil habitantes, mismo que es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ahora bien, en 2019 sólo se registraron 20 nuevos casos, una cantidad considerablemente menor a la vista en 2018.

¿Qué es la lepra?

Es una enfermedad infectocontagiosa por el bacilo Mycobacterium leprae y puede afectar a cualquier persona, pero se ha visto que afecta más a los jóvenes y es considerada como crónica puesto que puede durar un año o hasta los 20 años.

Aunque la lepra se contagia mediante las gotículas nasales y orales para que se dé el contagio debe de haber un contacto estrecho y frecuente con personas enfermas no tratadas.

