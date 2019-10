Estos son los disfraces PROHIBIDOS en Halloween por autoridades de Culiacán

Debido a los problemas de violencia que se han registrado en Culiacán, Sinaloa, las autoridades han prohibido algunos disfraces durante los festejos de Halloween.

En caso de no cumplir con las advertencias, los infractores disfrazados podrán ser multados o hasta pasar varias horas tras las rejas.

A pesar de las prohibiciones, las autoridades han revelado que las mascaras de narcotraficantes famosos serán permitidos, siempre y cuando no utilicen armas de fuego de juguete.

Disfraces de los narcos más conocidos en México no están prohibidos en Culiacán.

Los padres de familia recibieron algunas recomendaciones por parte de las autoridades durante las fiestas de Halloween.

“Recomendación papás, supervisen dónde se encuentran sus hijos, qué están haciendo, verifiquen bien que estén asistiendo a lugares permitidos, hablen con ellos, que no aprovechen estos festejos para estar haciendo desmanes, no hacer mal uso de los disfraces que utilizan. Si van a divertirse vayan a un lugar autorizado, no a lugares clandestinos”, dio a conocer en la rueda de prensa el Jefe de la Unidad Preventiva

Estos son los disfraces prohibidos

Para las autoridades de Culiacán los disfraces que podrían mandarte “un ratito” a la cárcel son los que incluyan armas de fuego de juguete o muestren más de lo permitido, ya que el exhibicionismo está considerado como una falta administrativa.

Para verificar que todos los ciudadanos estén cumpliendo con las normas, al rededor de 500 elementos de diferentes corporaciones policiales estarán realizando operativos de vigilancia, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Se espera que después de las balaceras que se registraron en Culiacán tras la detención del hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio, los ciudadanos de Sinaloa y de todo México utilicen su vestimenta como parte de los festejos de Halloween.