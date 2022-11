Éstos son los autos que podrían no circular el día de mañana

El día de hoy te informamos en La Verdad Noticias que se había activado el doble no circula de autos, sin embargo, en caso de que la calidad del aire siga mal en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis podría seguir interponiendo medidas restrictivas en cuanto a la circulación de vehículos para el día de mañana, martes.

Si ésto llegara a suceder, los vehículos que tendrían que dejar de circular serían los de uso particular con holograma de verificación 2. Si eres foráneo, tienes que saber que los autos de uso particular con matrícula de otros lados que no porten el holograma de verificación vehicular, también serán considerados como holograma 2, así como los que transportan gas licuado de petróleo.

Del mismo modo, tampoco podrían circular los automóviles particulares con holograma 1 de verificación 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9, aquellos cuya matrícula solo sean letras y los vehículos con holograma de 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa de 7 y de 8.

Los autos de carga federal o local, ¿podrán circular?

Los autos de carga federal o local, ¿podrán circular?

En cuanto a los autos de carga federal o local, éstos no podrán circular entre las 6 y las 10 horas, exceptuando los que forman parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX, y los taxis con holograma de verificación 1 o 2 se les aplicarán restricción entre las 10 las 22.

Por su parte, el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Jorge Zavala, informó el día de ayer que la mala calidad del aire continuará hasta el martes debido a la ausencia del viento y las altas temperaturas que dispersan los contaminantes.

¿Cuál es la multa para los que no respeten el no circula de autos?

¿Cuál es la multa para los que no respeten el no circula de autos?

Las personas que lleguen a circular sus autos incluso cuando está activado el programa Hoy no circula, tendrán una multa de 20 a 30 veces la unidad de cuenta de la CDMX, es decir, un equivalente entre los $1,509.80 a $2,264.70, mientras que en el Estado de México la multa sería de $1,460.80 pesos.

