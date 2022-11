Estos autos no circulan este miércoles 2 de noviembre

"Hoy no circula" de este miercoles 2 de noviembre.

Este 2 de noviembre serán 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México para los que aplica el “Hoy no circula”, esto para automóviles de con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que esta restricción vehicular será aplicada a partir de las 5:00 horas hasta las 22 horas de dichas zonas, por lo que autoridades piden tomar precauciones.

Esta medida es aplicada con la finalidad de reducir la contaminación atmosférica y desde hace varios años es utilizada en la Ciudad de México y zonas cercanas.

¿Cuáles son las multas por no respetar el “Hoy no circula”?

¿Qué automoviles no circulan este 2 de noviembre?

Para aquellos automovilistas que no respeten las restricciones vehiculares del “Hoy no Circula” serán sancionados con un multa de 20 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a mil 924 pesos.

Recordemos que estas multas no son aplicables para automóviles holograma cero doble cero, eléctricos e híbridos, ya que estos tienen permitido circular todos los días, entre los que se encuentran servicios de emergencia, escolares, servicios urbanos y de protección civil.

Este 2 de noviembre no aplicó el doble “Hoy no circula”, ya que las autoridades no reportan malas condiciones atmosféricas.

“Hoy no circula” para los próximos días

¿Para que automoviles aplicará el "Hoy no Circula" en los próximos días?

Autoridades dieron a conocer que en los próximos días, el programa “Hoy no circula” será aplicado de la siguiente manera:

El día jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2, para el día viernes engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y el día sábados, Holograma 1, primer y tercer sábado del mes los vehículos con placas terminación impar.

Autoridades capitalinas piden estar al pendiente de las recomendaciones que emita la Secretaria del Medio Ambiente, ante el programa "Hoy no Circula".

