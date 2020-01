Estos autos Hoy No Circulan durante este jueves 2 de enero en CDMX y Edomex

Durante este jueves 02 de enero de 2020, el programa Hoy No Circula que aplica para la Ciudad y Estado de México, restringió operaciones a todos los vehículos que no cuenten con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que no cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

De acuuerdo con las autoridades metropolitanas, la restricción vehicular está vigente desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas del jueves, en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

¡Muy buenos días! ��



El #HoyNoCircula del jueves 02 de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.



����������#CAMegalópolis pic.twitter.com/r7xKOnAzdN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 2, 2020

No obstante, las dependencias detallaron que los automotores con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días del año, incluyendo los sábados, debido a la tecnología con la que cuentan.

En contraste, los automóviles que cuenten con el holograma 1 dejarán de circular los sábados de 05:00 de la mañana a 22:00 horas, según indique su placa, detalla el programa Hoy No Circula.

Jue 09:00

En la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de REGULAR a BUENA. con valor máximo de 91 Puntos del indice PM10 pic.twitter.com/bOt7cPOnM7 — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) January 2, 2020

Es decir, si su placa termina en número impar, el vehículo descansa el primer y tercer sábado de cada mes. Si es par, descansa el segundo y cuarto sábado. En el caso de los vehículos con holograma 2 descansan todos los sábados, así lo dieron a conocer las autoridades.

Sin embargo, los automotores que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil, están excentos de esta medida.

De igual forma, los de servicios fúnebres durante su actividad; los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros; los que tiene placa de auto antiguo o clásico; tractores; maquinarias para construcción y minería.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

