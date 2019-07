Esto es lo que se sabe de Rafael Arias, fiel crítico de Noroña

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, indicó que el joven fue hallado sin vida en el patio de su casa, por lo que la noticia rápidamente se hizo viral en redes sociales; los usuarios señalaron a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), pues Arias, era su fiel crítico.

Mucho se ha especulado acerca de este desgarrador suceso, pero, ¿Quién era Rafael Arias?, esto es lo que se sabe del joven:

Arias tenía una cuenta de twitter llamada @nomesecuestres en la contaba con casi 45 mil seguidores, en Instagram, tenía más de 32 mil seguidores, lo que lo hacía popular entre la política, pues siempre se mostró en contra de Noroña.

Le puse a Noroña el filtro de viejito y luego el de joven. Se ve como un guey todo alcohólico y abusivo que tunea su civic y se pasa de listo con las viejas cuando ya están pedas. pic.twitter.com/Meqry2WkNI — Rafael Arias (@nomesecuestres) July 25, 2019

Recientemente, Arias Menocal, se burló del petista llamándolo “lacra asalariada” y compartió decenas de memes en contra de Noroña.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Rafael Arias, dedicó un mensaje a Noroña en el que se disculpaba por sus agresiones físicas, aunque para algunos, se trató de una burla más: “Señor diputado, ayer lo insulté y me siento terriblemente apenado. Estaba bajo la influencia del alcohol y siento que no es la manera de resolver nuestras diferencias. Lo invito a que me desbloquee en Twitter, mi cuenta es @nomesecuestres, quiero pedirle una disculpa pública. Reciba de mi parte un afectuoso abrazo. Gracias”.

Así mismo, el miembro del Partido del Trabajo, decidió escribir: “Deja de estar chingando… A ver. Ya.”

Usuarios de redes sociales, compartieron la captura de pantalla de una presunta conversación a través de WhastApp en la que Noroña, se mostraba amenazante con Arias:

“Sabes que sucede si le informo al compañero presidente respecto a estos mensajes, no se te olvide que ya tenemos una Guardia Nacional, sobrado infeliz… Juégale al valiente y verás que sucede!! Deja de chigar pendejo”.

Te podría interesar: Noroña INDIFERENTE ante muerte de Rafael Arias y hace INSENSIBLE comentario

La muerte del joven dejó impactado a todo el país, y es de su vida no se sabe mucho, tan sólo se indica que estudió en la Universidad Anáhuac, pero se desconoce la carrera.