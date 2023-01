Esto es lo que sabe hasta ahora sobre el accidente de la Línea 3

La Fiscalía de justicia de la Ciudad de México comunicó sus conclusiones sobre el choque de trenes en la línea 3 del Metro, que aconteció el pasado 7 de enero, como se informó en La Verdad Noticias, señalando los dos principales como robo doloso de cable y conducción negligente.

En un mensaje a medios, el vocero de la fiscalía local, Ulises Lara, señaló que tras realizar diversas investigaciones y peritajes, se determinó que la colisión registrada en la interestación Potrero-La Raza, se derivó de dos hechos.

Como se ha dado a conocer en este medio, recientemente las instalaciones del Metro de la CDMX han pasado por varios incidentes que las autoridades capitalinas han calificado como “accidentes atípicos”.

¿Qué causó los accidentes del Metro de la CDMX?

El accidente acontecido en Portero-La Raza se debió a dos motivos

El primero; señalan, fue por el robo de cable que afectó los sistemas de señalización y comunicación con el puesto central de control, cuyo reporte fue desde el 6 de enero, es decir, un día antes de los lamentables hechos.

El segundo causante; se asegura que fue por la conducción “negligente” del tren número 24, ya que al advertirse las fallas en el tramo Potrero-La Raza, el conductor no activó el modo manual y además circuló a una velocidad mayor a la establecida en los protocolos de seguridad.

“El estudio de la caja negra demostró que el tren 24 salió de la estación potrero a las 9:05, en conducción manual restringida, aumentó la velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato, pero después, registra una cambio a pilotaje automático, alcanzando una velocidad de 45 kilómetros hasta el momento del impacto”, señaló el vocero.

Igualmente, se señaló que tampoco existe evidencia de que el conductor haya realizado el intento de algún frenado de emergencia o actividad para evitar el choque. Debido a esto, la Fiscalía de la CDMX ejecutó una orden de aprehensión en contra del conductor Carlos “N” por el delito de homicidio y lesiones culposas.

"El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos; excedió el límite de velocidad restringida, no se comunicó en ningún momento al puesto central de control y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho", aseguró Ulises Lara.

Te puede interesar: Reportan nuevo cortocircuito en la Línea 7 del Metro

¿Cómo se paga el metro de CDMX?

Se detectó robo de cable en la zona de la estación

La tarifa para utilizar el Metro de la CDMX es de cinco pesos por viaje. Esta tarifa se puede pagar en una de las ventanillas ubicadas en las estaciones, o utilizando una tarjeta de metro disponible en las estaciones o en las máquinas expendedoras de las estaciones de Metrobús.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!