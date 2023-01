Esto es lo que advierten las cargueras aéreas sobre la mudanza al AIFA

Air France KLM, Grupo Avianca y Tampa Carga, al igual que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtieron que mover las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) atenta contra el modelo de negocios, eficiencia y logística de las empresas que también afecta a toda la cadena de proveeduría.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador mandó un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para cerrar el espacio aéreo de la capital al transporte aéreo de carga por la saturación que vive el AICM.

Sin embargo, esta misma propuesta desató manifestaciones en distintas empresas aéreas por su preocupación por las nuevas disposiciones del gobierno federal.

Señalamientos de empresas ante cambio en operaciones de carga al AIFA

El cambio de operaciones del AICM al AIFA puede causar cambios en los costos de operación

Air France KLM hizo el señalamiento de que en los últimos años invirtieron en una fuerte cantidad de recursos para mejorar su almacén fiscalizado dentro del aeropuerto de la Ciudad de México y con ello ha adquirido fuertes compromisos con sus clientes, que hoy representan el 50% de sus ingresos totales.

“Trasladar nuestras operaciones de carga a un nuevo aeropuerto pone en peligro nuestro modelo de negocio en México. Tenemos fuertes compromisos con nuestros clientes para brindar nuestra solución en el AICM, y también hemos invertido significativamente en nuestro almacén México Cargo Handling en los últimos 15 años. En 2022 se han contratado 100 empleados, y las operaciones de carga representan más del 50% de nuestros ingresos totales”, advirtió.

Argumentan que la operación en dos aeropuertos distintos para la actividad de pasajeros y carga definitivamente causaría confusión y costos extras en volumen tal que comprometería la viabilidad de las operaciones cargueras a México, esto causaría un gran impacto en la fuente de empleo que Air France KLM ofrece con su operación por la complejidad extra para sus clientes e incremento de los precios, dijo Guillaume Marsoin, director general de Air France KLM Martinair Cargo en México y director general de México Cargo Handling.

El gobierno federal en su anteproyecto de decreto, planteó que una vez que se cerraran las operaciones de carga en el AICM, los concesionarios y permisionarios de carga contarían con 90 días para mudar sus instalaciones al AIFA o a otra terminal.

Sobre esto, Grupo Avianca dijo que el probable cierre de operaciones cargueras arriesga la eficiencia y competitividad en su compañía, lo que puede causar un incremento de los costos en mercancías y de logística a la capital del país.

“La restricción operacional del transporte exclusivo de carga en el aeropuerto Benito Juárez, hará que el volumen de carga transportada en nuestros aviones pierda eficiencia y por tanto competitividad hacia México por el mayor tiempo y costos en su conexión, por lo que es probable que este rubro disminuya el grado de complementariedad al transporte de pasajeros desde y hacia Ciudad de México, en especial cuando las operaciones se consideran en aeronaves de cabina ancha”, señaló la firma aérea.

La misma agrupación dijo que en caso de mover las operaciones, se extienda el plazo de mudanza al AIFA de tres meses a un año, mismo que pidieron Aerounión, Tampa Cargo y Aerotransportes Mas de Carga.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) dijo que la entrada en vigor de esta disposición arriesga los acuerdos bilatirales que ha suscrito México ya que dividir las operaciones de carga entre dos aeropuertos puede tener elementos discriminatorios entre aerolíneas de carga y las que hacen servicios híbridos.

Igualmente señalaron que la degradación a la categoría 2 de seguridad aérea que el gobierno de los Estados Unidos impuso a México no hace viable la mudanza de operaciones porque las aerolíneas cargueras mexicanas no se encuentran en condiciones de añadir rutas nuevas hasta no tener aval de la FAA de Estados Unidos.

Confirma AMLO el cierre del AICM a operaciones de transporte de carga

Las operaciones fueron cuestionadas por diversas empresas de carga

Andrés Manuel López Obrador confirmó que se busca que los aviones de carga dejen de usar el AICM y pasen sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Esto lo dijo en el Salón de Tesorería porque debido a la saturación que hay en el AICM se llevan a cabo los acuerdos con los concesionarios para concretar el cambio y, dijo, se ‘está avanzando bastante’.

“Todavía, sí hay un trabajo de convencimiento, ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. Entonces se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto ´Felipe Ángeles', se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones”.

