Estefanía Veloz, conocida activista feminista, pidió auxilio a diversas autoridades de Puebla, incluidas su gobernador Miguel Barbosa, al encontrarse bajo amenaza de elementos de la policía del estado.

Mediante redes sociales, la conductora de De Buena Fe, denunció en punto de las 17:37 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 28 de julio, que un grupo de policías la detuvieron a ella y a sus acompañantes que iban a bordo de un automóvil sin motivo aparente. Posterior a este acto, empezaron las hostilidades de los uniformados.

“Sus policías nos acaban de parar de manera muy agresiva sin razón alguna. Nos están pidiendo dinero y amenazando con armas”, comunicó la activista feminista Estefanía Veloz.

¿La Policía de Puebla amenazó a Estefanía Veloz?

Estefanía Veloz pide ayuda por amenazas y extorsión de la policía en Puebla.

Debido a la presunta amenaza que suponen los elementos policiacos de Puebla a Estefanía Veloz y a sus acompañantes, la abogada tomó fotografías de la camioneta patrulla en la que viajaban los uniformados, en la que se logra distinguir que es una Donge Ram con placas PB-581-A1.

“No me quieren dejar usar mi celular, no están amenazando con ‘llevarnos a pasear’ si no les damos dinero. No podemos tomar fotos, se están poniendo muy agresivos y mis compañeras están muy asustadas”, dijo Veloz.

Policías pidieron refuerzos para atender el incidente

Estefanía Veloz pide ayuda por amenazas y extorsión de la policía en Puebla.

Minutos posteriores a realizar los primeros señalamientos, Estefanía volvió a tuitear y dijo que las amenazas estaban recrudeciendo y destacó que los policías estaban “pidiendo refuerzos” para así poder atender el incidente con la activista.

“Esta policía no me deja moverme de lugar, nos amenaza con sus armas y según están pidiendo ‘refuerzos’ para controlarnos. Nos tienen separadas y sus amenazas suben de tono”. Finalmente, en punto de las 18:45 horas, la también conductora de televisión informó que los policías de Puebla la dejaron ir junto con sus acompañantes.

“Aviso que ya estamos bien, al final pudimos irnos a salvo, pero muy enojadas y angustiadas. Mi amiga de la foto también está bien, gracias a quienes preguntaron”, dijo la activista Estefanía Veloz, quien brincó a la óptica mediática y de la opinión pública al unirse como panelista en Televisa y plantear una agenda social con miras a la vanguardia feminista.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.