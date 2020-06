Este viernes termina “Aprende en Casa”; Así evaluará la SEP a los alumnos

Las clases a distancia implementadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del programa “Aprende en Casa”, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 llegarán a su fin el próximo viernes 5 de junio. Tras la finalización adelantada del curso escolar 2019-2020 los alumnos serán evaluados de acuerdo su desempeño.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma anunció que este viernes serán concluidas las clases a distancia, sin embargo, el curso escolar llegará su fin hasta el 19 de junio. El funcionario añadió que el programa continuará pero ya no tendrá como fin la evaluación de los alumnos, por lo que será opcional.

“A partir del del día de mañana cambia Aprende en Casa por una programación que va a ser divertida, lúdica, formativa, pero en donde ya no hay preguntas, ya no hay tareas, ya no hay nada más que sentarse a aprender de forma libre, por eso lo llamamos Verano Divertido”, detalló el funcionario para Joaquín López Dóriga.

¿Cómo será la evaluación de la SEP?

Debido a que no todos los alumnos pudieron seguir con constancia el programa “Aprende en Casa”, el titular de la SEP informó que para la evaluación de los alumnos, se tomarán en cuenta los dos primeros trimestres del ciclo escolar 2019-2020, por lo que será a lo largo de las siguientes dos semanas que los maestros asignarán las calificaciones finales.

“Hay una evaluación… en estas dos semanas precisamente las maestras y los maestros van a hacer la evaluación de todos y cada uno de los alumnos con base, fundamentalmente, en los dos primeros trimestres que ya ocurrieron… va a ser la base”, recalcó Moctezuma .

La calificación de los primeros trimestres pueden mejorar la calificación final, si los estudiantes entregaron los trabajos a distancia y estuvieron en contacto con sus maestros por teléfono, “en un esfuerzo de aprendizaje les puede mejorar la calificación”, detalló el funcionario de educación.

SEP anuncia el regreso a clases

El 29 de mayo, durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que la fecha tentativa para el regreso a clases presenciales será el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico de coronavirus Covid-19 esté en color verde, es decir, que el riesgo de contagio sea mínimo; sin embargo los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no volverán al ciclo escolar actual, sino a un curso remedial de nivelación.

¿Qué es el curso remedial?

El curso remediad de nivelación, establecido por la SEP permitirá la evaluación para detectar de manera personalizada el aprovechamiento y posibles rezagos de cada alumnos, tras tres meses seguir con el método “Aprende en Casa”. Las calificaciones estarán basadas en carpetas de experiencias que darán pie a la entrada del nuevo ciclo escolar 2020-2021 programado para el mes de septiembre.