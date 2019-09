Este municipio de México CANCELA festejos patrios por inseguridad y violencia

Las fiestas patrias por el 16 de septiembre son una de las fechas más esperadas por los mexicanos, pero en esta ocasión un municipio de México no podrá celebrar debido a la violencia e inseguridad que se vive.

La cancelación de las fiestas patrias, que se realizan el 15 de septiembre, se dio tras el reciente caso de una balacera registrada a unos cuantos metros de la plaza municipal, escenario del grito que realiza año con año el alcalde en curso.

Ante la situación que se vive en el municipio de Buenavista, Michoacán, esta localidad se ha vuelto la primera en declarar públicamente que sus fiestas patrias no podrán ser celebradas como en cada municipio y estado del país donde habitualmente realizan actividades antes y después del grito de independencia que realiza el alcalde o gobernador del estado.

A pesar de que no realizarán las fiestas patrias en el centro del municipio, en redes sociales se lee como varios internautas afirman que no esta celebración típica de México no pasará desapercibida y festejaran en sus hogares con mucha precaución ante la creciente ola de violencia que los mantiene en alerta.

Michoacán, como decenas de estados de México, han implementado una gran cantidad de seguridad para salvaguardar la seguridad de los asistentes a las fiestas patrias y en general debido a que en esas fechas y en combinación con las bebidas alcohólicas los incidentes aumentan considerablemente.

El 15 a las 23:00 horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizará su primer grito de independencia en el Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX); antes se realizarán actividades culturales y posteriormente el concierto de Eugenia León y La Original Banda El Limón.