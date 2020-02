Este es el resumen de los grandes eventos sísmicos han ocurrido en México durante enero

México que es un país conocido como de alta actividad sísmica ha registrado durante el mes de enero una buena cantidad de eventos significativos, entre ellos sismos como el registrado a mediados del mes, cuando en las costas de Oaxaca un temblor de 5.3 grados en escala de Richter se dejó sentir.

Así mismo, en el primer mes del 2020 se dio un evento poco común el cual es llamado enjambre sísmico y aunque en un principio se habló sobre que el número de temblores que se registraban en Michoacán no se trataba de tal evento, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha confirmado que sí se trataba tal.

Estos son los sismos que azotaron México durante el primer mes del año

Así mismo, México logró sentir parte del movimiento telúrico del sismo ocurrido cerca de la Habana Cuba, de 7.7 grado, donde provocó que en cenotes de la Península de Yucatán se pudiera ver varios fenómenos en su interior como el movimiento de las aguas de estos ojos de agua comunes en la región o la elevación y disminución del nivel del agua, en forma de un vaivén.

Fue el 30 de enero cuando en Guerrero un sismo de magnitud 5.3 grados en escala de Richter azotó el estado, mismo que hizo activar los protocolos de emergencias para evaluar los daños.

Cabe mencionar que en ninguno de los eventos sísmicos se reportaron a personas lesionadas o alguna víctima mortal a consecuencia de los temblores.

Último sismo

Este domingo se presentó a las 16:06 horas un sismo de magnitud 4.2 grados que provocó algunas caídas de objetos, pero sin daños mayores o lesionados. Si epicentro se dio a unos 7 kilómetros al noroeste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con una profundidad de unos 12 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 7 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX 02/02/20 16:06:27 Lat 16.46 Lon -95.08 Pf 12 km pic.twitter.com/FwCoQse9nM — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 2, 2020

Te puede interesar: Escuchan fuerte estruendo antes del sismo de 4.2 de magnitud en Puerto Vallarta

Es preciso mencionar que al ser México un país sísmico se debe estar siempre preparados ante la posibilidad de un sismo importante. No existen los códigos naranjas ni rojos de alertamiento de sismicidad ya que los terremotos no pueden ser predecidos, es por ello que no se debe difundir rumores o noticias falsas.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana