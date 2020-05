Este es el Kit básico para el Covid-19 que debes tener en casa

La contingencia del virus SARS-CoV-2 ha obligado a las personas a tener nuevos cambios de hábitos en la vida cotidiana con el fin de cuidarnos y mantener sanos a los miembros de las familias, sin embargo, hay ocasiones en las que pese a todos nuestros esfuerzos el nuevo coronavirus enfermará por se contagiado.

Es por este hecho que debemos estar preparados con anticipación y en caso de que alguien de la casa enferme de Covid-19 contaremos con un Kit básico para poder darle atención pues este también necesitará cuidados pese a que deberá estar aislado.

En tiempos de Covid-19 este es el kit que debes tener en casa para cualquier emergencia.

Además es muy importante saber qué hacer cuando hay un caso del nuevo coronavirus en casa, o si algún familiar, amigo o persona cercana tiene los síntomas.

Lo primero es buscar orientación médica de inmediato y esto deberá hacerse por medio de vía telefónica ya que es lo más recomendable, la razón de esto es para no exponer a la persona pero también es para que esta no salga de casa y pueda contagiar a otras personas, por último es para que no pierda tiempo en búsqueda de un centro de salud o doctor.

Los médicos recomiendan tener a la mano los datos de algún médico conocido, uno de cabecera con el cual podamos comunicarnos y solicitarle orientación. En este punto, las autoridades, locales y federales, han dado a conocer a la población los teléfonos a lo que se pueden comunicar o bien en todo el territorio nacional el 911 está disponible.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 3 de mayo de 2020



➡ https://t.co/wKKC3Y4SZY pic.twitter.com/rouqVglKpR — SALUD México (@SSalud_mx) May 4, 2020

Kit básico para el Covid-19

Entre las cosas que se debe contar en casa, es un termómetro así también debe haber un oxímetro el cual permitirá saber el nivel de oxigenación en la sangre.

Los únicos medicamentos que se pueden tomar son para aliviar la fiebre y dolor de huesos, analgésicos y antipiréticos.

Equipo de protección Cubrebocas Careta o algo que te cubra los ojos, Guantes Ropa que cubra la mayoría del cuerpo (playera de manga larga, pantalones)

Te puede interesar: Se recupera primer paciente con Covid-19 tratado con plasma en Nuevo León

En este último caso debe ser en partida doble, uno para la personas con el virus y el otro es para uno mismo, además si se tendrá que salir para consulta u hospitalización, los minutos son valiosos.

Otra cosa muy importante son los documentos los cuales son la identificación oficial, papeles en caso de contar con gastos médicos, carnet del Seguro Social, ISSSTE o institución médica y algún historial médico para saber si tiene enfermedades como hipertensión o diabetes, todo esto en una mochila ubicable para los adultos de la casa.