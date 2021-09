Estatua de Cristóbal Colón en CDMX será reubicada a parque en Polanco.

Por uninanimidad, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) aprobó la reubicación de la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma al Parque América, localizado en la avenida Horacio, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) comunicó que dicha aprobación tuvo lugar en la IX Sesión Extraordinaria del Comité. Precisó que luego de considerar y evaluar más de 20 sitios para la reubicación de la estatua de Cristóbal Colon, fue seleccionado el Parque América por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra.

El comunicado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) detalló que, entre otras características, se supervisó que no existieran afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las tazas urbanas.

¿Por qué fue elegida la alcaldía Miguel Hidalgo?

La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registroas más bajos de vandalización, hecho por el cual fue considerado como el sitio más idóneo para su conservación y preservación.

Luego de recabar información proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado del levantamiento tanto del basamento como de la figura, se llegó a la conclusión de que la estatua puede ser colocada al centro del parque del lado Este, con el objetivo de poder apreciar la belleza escultórica.

Es de mencionar que la dependencia recordó que durante la sesión del 14 de septiembre, el Consejo de Monumentos del INAH también dio el visto bueno para la reubicación del citado conjunto escultórico que tanta polémica ha generado entre los capitalinos.

¿Cuándo fue hecha la estatua de Cristóbal Colón?

La Seduvi destacó que la estatua de Cristóbal Colón es una escultura hecha en 18977 y catalogada como monumento histórico en 1956 por decreto presidencial, durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines. La Verdad Noticias informa que, desde su colocación, tuvo una serie de especulaciones sobre por qué había sido colocada en el lugar.

Lo anterior porque la estatua tenía dos ejes fundamentales, uno hace referencia a la visión europeizada en México y la otra su ubicación en Paseo de la Reforma, que en aquel momento era una colonia habitacional de bajo impacto y no era el sitio ideal para colocar a Cristóbal Colón.

