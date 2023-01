Estas son las reglas que el SCJN definió para los trabajadores y patrones en la conciliación laboral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los trabajadores y los empleadores comparecerán en un proceso de conciliación de un conflicto con un nuevo modelo de justicia laboral.

En este modelo, los abogados representarán a ambas partes y solo podrán participar en la etapa como asesores.

Modelo de conciliación de la SCJN

La conciliación es un proceso que permite determinar si se entrará en acción legal o se resuelven los problemas al momento

“La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en la etapa conciliatoria del juicio laboral, las partes deben comparecer personalmente ante la Junta”, determinó el máximo tribunal en una jurisprudencia.

Explicaron que en la etapa conciliatoria, los abogados patronos, asesores o apoderados legales solo podrán comparecer para acompañar a los contendientes y ayudarlos, además de que su intervención debe ser mínima, mientras que al exigir la comparecencia personal de las partes, la finalidad es que directamente lleguen a una solución justa y satisfactoria a sus diferencias para evitar un litigio.

Los patrones, por el hecho de ser una persona moral, pueden comparecer a la audiencia de conciliación por medio de un apoderado legal, pero los trabajadores deben ir en persona.

¿De qué trató la reforma laboral del 2019?

Los temas importantes que exige el gobierno son: La libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

En la reforma laboral del año 2019, la conciliación se estableció como un requisito prejudicial para evitar la saturación de los nuevos tribunales laborales, y la promesa de este mecanismo, que desde el año pasado opera a plenitud en toda la república, es soluciones más rápidas a los problemas entre empleados y patrones.

Sin embargo, la fundadora de la firma Laboral Interseccional (LAIN), Alix Trimmer, dice que este criterio acota el rol de los abogados que asesoran a los trabajadores pero no quita la posibilidad de que puedan acompañarlos durante la audiencia en calidad de ‘persona de confianza’.

“La diferencia con el modelo anterior radica en qué tanta intervención tiene en la audiencia la persona de confianza. Hablar de una persona de confianza implica que no hay una representación jurídica, simplemente es un acompañamiento físico, de apoyo y motivacional sin ninguna influencia jurídica”, dijo la especialista en Derecho Laboral.

“Técnicamente no puede hacer uso de la voz en la audiencia. No quiere decir que no le permitan hablar, sólo que ninguna de sus manifestaciones quedará sentada en un acta o un documento, pero no significa que no haya presencia de abogados”, subrayó Diego García Saucedo.

