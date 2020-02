Estas son las razones por qué las mujeres no denuncian el maltrato

Al menos una vez hemos escuchado de mujeres que son maltratadas por sus parejas o algún familiar cercano a ellas y pese a todo no denuncian a las autoridades y es cierto que nos cruza por la mente la coloquial frase de “pégame pero no me dejes”, pero ¿realmente es así?, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela una sorprendente realidad sobre la percepción de Seguridad de las féminas.

Inegi revela percepción de seguridad de las mujeres

Para empezar tomemos en cuenta lo que reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, que el Inegi realizó entre el 2015 al 2018 allí se reveló una verdad muy importante, sólo 7% de los delitos cometidos contra mujeres son investigados por el Ministerio Público solo el 5% y 7% de los agresores son llevados ante un juez.

¿Pegame pero no me dejes? No, esta es la verdadera razón de no denunciar maltrato.

Con lo anterior en mente lleguemos hasta el 2019 cuando el Inegi recopiló datos más recientes de los cuales reveló que en México ocurrieron 16 millones 667 mil 291 delitos contra mujeres, pero la impresionante cantidad de 15 millones 609 mil 239 no fueron investigados porque las afectadas no presentaron denuncia pero también porque el Ministerio Público no abrió una carpeta de investigación.

Lo anterior revela que una exorbitante cantidad de casos de violencia de género no son ni siquiera denunciados y los que sí no son procesados, lo que lleva a pensar cuál es la razón, por ello el Inegi analizó la situación más a fondo y en un nuevo sondeo cuestionó a las mujeres al respecto.

Como resultado al nuevo sondeo se supo que la mayoría de las mujeres no denuncia por miedo, ya sea a su agresor e incluso, irónicamente, a las dependencias de justicias. Primeramente al hombre que las maltrata, ya que de enterarse de la denuncia la violencia es peor hacia ella.

https://t.co/8sedz42UWy #ENVIPE2019 #INEGI

Pero las mujeres también dijeron tener miedo de denunciar pues las autoridades no realizan mucho con respecto a ello, pues señalan que la mujer debe presentar evidencias físicas del maltrato de lo contrario no procede la denuncia y en caso de proceder estas no reciben seguimiento y la violencia en el hogar continua.

Así mismo la encuesta del Inegi reveló la percepción de seguridad en las mujeres y estas no denuncian por considerar que es una pérdida de tiempo, la desconfianza a la autoridad, por considerar que el delito no tiene importancia, “no tienen pruebas”, evitan un trámite largo, el miedo a su agresor, miedo a ser extorsionados e incluso por la actitud hostil de las autoridades.

