Estas son las razones por las que la FGR exoneró al general Salvador Cienfuegos.

Posterior a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldara a la Fiscalía General de la República (FGR) el exonerar al general Salvador Cienfuegos Zepeda, la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal publicó el expediente del caso.

Salvador Cienfuegos, fue exonerado de los cargos imputados en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Dicho expediente consta de dos tomos y 12 anexos, el cual se puede leer en línea. En este se integran las versiones de la DEA, así como la defensa de Cienfuegos y su correspondiente análisis.

Es de mencionar que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), detuvo a Salvador Cienfuegos luego de que se intersectan serie de mensajes entre narcotraficantes mexicanos que hacían referencia al exsecretario. En ellos, presuntamente Cienfuegos era conocido como el Padrino y mantenía nexos con el cártel del H2.

Salvador Cienfuegos: Por estos motivos la FGR lo exoneró

Son varios los motivos de la exoneración al general Cienfuegos, entre ellos figuran: Fatlas de ortografías, pues en los mensajes supuestamente enviados por Cienfuegos Zepeda una gran cantidad de faltas de ortografía y frases como “lo boy a chingar digale otra cosa”. Por tal motivo no parecen ser redactadas por una persona que tiene una alta educación académica.

Asimismo, el físico del Padrino no coincide con Cienfuegos, ya que los delincuentes se referían a las características físicas de él como un “güero, chaparrito y blanco”. También, Salvador Cienfuegos no coordinó ningún operativo de seguridad en el periodo de 2005 a 2017; y las fechas y los eventos que apunta la DEA en los diversos mensajes no coinciden.

El documento señala que los testigos ya murieron: “Las personas que pudieron reconocer o desvirtuar como la persona que respondía al alias ya no viven, lo que imposibilita llevar a cabo un acto de investigación directo que permita relacionar”, dice el texto.

Finalmente, los mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos habrían sido realizados desde teléfonos BlackBerry, ya que únicamente esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN.

