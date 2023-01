Estas son las peores palomitas, según Profeco

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio con las marcas de palomitas de maíz más conocidas en el mercado mexicano, a fin de determinar cuál es más dañina para la salud de los consumidores en el país. Aquí te decimos cuáles fueron los resultados.

Para dicho estudio, la Profeco analizó todas las marcas que hay en el mercado para verificar su contenido y saber cuáles son las menos saludables. Cabe mencionar que las más vendidas son de la marca Sabritas y Act II.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la Profeco constantemente realiza estudios para dar recomendaciones a los consumidores sobre los productos más eficientes o más sanos en el mercado mexicano. Anteriormente, analizó cuál es el aceite de cocina más saludable.

Las palomitas más dañinas, según Profeco

Estas son las mejores palomitas

Para este análisis, la Profeco se centró en el contenido de proteína, grasa, sodio, grasa saturada, grasas trans, carbohidratos y el aporte calórico de ambas marcas. Por lo que se determinó que las palomitas Poffets de la marca Sabritas son más dañinas para la salud que las ACT II, pues contienen niveles más altos de grasa y sodio.

Otro punto en contra para las palomitas de Sabritas es que tienen un mayor porcentaje de granos de maíz que no revientan, pues de acuerdo con las pruebas de Profeco hasta un 11.6 por ciento no revientan. Es decir que una de cada 10 granos de maíz que vienen en el paquete no se convierten en palomitas.

Cabe señalar que los resultados desglosados de los estudios que realiza la Profeco sobre diversos productos están en la Revista del Consumidor, que se emite de manera mensual por parte de esta misma dependencia.

¿Qué es y para qué sirve la PROFECO?

La Profeco es una instancia que protege los intereses de los consumidores en México. Puede fungir como mediadora en conflictos entre compradores con empresas debido a la mala calidad de sus productos o servicios.

