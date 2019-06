Estas son las frases de la semana en torno a AMLO presidente

Al recibir su Botón de Oro, fue el mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien protagonizó la frase de "Ya se me subió" y es que la red social de YouTube le otorgó el reconocimiento por haber llegado al millón de suscriptores.

La frase de AMLO sucedió desde su oficina en Palacio Nacional, donde el mandatario mostró el botón y agradeció a YouTube por el reconocimiento. "Ya se me subió", escribió en el copy del video.

Otras de las frases que sonaron mucho fue la que exclamó la cantante Susana Zabaleta "Perdón por mi estúpida esperanza", esto a través de redes sociales donde señaló que se equivocó respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anteriormente ella consideraba que ayudaría más a la cultura. La soprano en un tuit dijo que reconocía su equivocación y que ofrecía una disculpa "por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos" y agregó "Lo sé, es decepcionante".

Las frases curiosas de la semana para AMLO.

En contraparte quien continúa con su apoyo incondicional es la también cantante, Belinda, quien dijo en defensa de AMLO que no es Dios.

Tras casi un año del triunfo del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Belinda sostuvo que no se arrepiente de haber votado por él.

Ella expresó que "un presidente no es dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal".

Belinda continuó diciendo respecto a AMLO presidente que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, “¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio", agregó.