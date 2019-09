Estas son las dos historias de los Niños Héroes y la batalla en Chapultepec

Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez son uno de los nombres más escuchados en la historia de la Independencia de México tras fallecer el 13 de septiembre de 1847 en la Batalla en el Castillo de Chapultepec.

¿Pero sabias que existen dos historias sobre la muerte de estos seis cadetes mexicanos que murieron protegiendo el recinto de los invasores estadounidenses?.

La historia oficial cuenta que después de 16 meses de declarada la guerra a México, militar de Estados Unidos avanzaron a la capital de México para atacar el Castillo de Chapultepec. En la batalla, 200 cadetes del Colegio Militar, 632 soldados del batallón de San Blas y, aparentemente, más de dos mil hombres defendieron esta batalla.

Tras apoderarse del Molino del Rey, las tropas estadounidenses necesitaban tomar el Castillo de Chapultepec. El 12 de septiembre de 1847, empezaron un intenso bombardeo sobre el Castillo, que albergaba más de 50 cadetes, la mayoría entre 15 y 18 años de edad.

Existen dos versiones de la batalles de los Niños Héroes.

El 13 de septiembre, tras un segundo bombardeo al Castillo de Chapultepec, las tropas estadounidenses empezaron el camino a pie rumbo a uno de los monumentos más importantes de México.

Juan Escutia, afirman el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se envolvió en la bandera y se arrojó por el acantilado para evitar que el laboro patrio cayera en manos de Estados Unidos. Los otros cinco cadetes: Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez fallecieron intentando salvar al país de las tropas estadounidenses.

LA OTRA HISTORIA DE LOS NIÑOS HÉROES

Opositores del gobierno de Benito Juarez, quien utilizó esta historia en un mitin político, afirmaron que en realidad los seis cadetes no eran niños si no un grupo de borrachos que no pertenecía al ejercito mexicano.

El historiador Alejandro Rosa afirmó que muchas historias de México se han distorsionado para crear patriotismo entre los ciudadanos, por ejemplo el caso de Juan Escutia, uno de los Niños Héroes mejor recordados.

“Cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el Jardín Botánico”, aseguró.

A pesar de que las versiones de la historia mexicana se hayan modificado a través del tiempo, los Niños Héroes siempre serán un tema recordado por el patriotismo que estos jóvenes cadetes demostraron al pueblo mexicano.