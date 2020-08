Éstas son las amenazas que ‘El Marro’ hizo a AMLO por su lucha contra el huachicol

Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió acabar con el huachicol por lo que emprendió una serie acciones en los estados donde se realiza el robo de combustible; esto generó que José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) amenazara en repetidas ocasiones al jefe del Ejecutivo.

Las amenazas de El Marro a AMLO

La primera amenaza directa al presidente se registró el pasado 31 de enero de 2019. En esa ocasión fue abandona una camioneta cargada de explosivos y una manta con un texto firmado por “El señor Marro”, exigiendo la salida de las fuerzas federales.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del Estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte El Señor Marro (sic)”.

Para el 20 de abril del 2019, apareció otro mensaje colgado de un puente peatonal de la ciudad de Celaya, en donde reiteraba su exigencia para que las fuerzas federales abandonaran la entidad para que le permitieran seguir con sus actos delictivos.

“Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan (donde se ubica el departamento de AMLO antes de asumir la Presidencia de México)”.

La tercera amenaza fue derivada del operativo que militares efectuaron el 20 de junio de este año en la ciudad de Celaya, que derivó en la detención de la madre y hermana de ‘El Marro’. Esta vez grabó un mensaje donde señalaba que él sería “como una piedra en el zapato par el Gobierno Federal” pues a partir de ese momento intensificaría sus ataques a la administración de AMLO.

Pese a estas amenazas, este domingo 2 de agosto, ‘El Marro’ fue detenido en Guanajuato con un operativo del Ejército Mexicano, y se logró la liberación de una persona que había sido privada de su libertad.