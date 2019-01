Estados del centro de México al límite del pánico ¡No hay combustible suficiente!

La Ciudad de México y estados del centro, se encuentran en crisis por el desabastecimiento de gasolina: PEMEX asegura que hay suficiente combustible y pide a la población no entrar en pánico.

En CDMX, la única gasolinera que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está despachando solo gasolina tipo Premium. En total, hay combustible suficiente para 1.8 días en dicha región.

En datos generales, México tiene un nivel de inventarios de gasolinas que cubren solamente 3.1 días de consumo.

Pemex reporta una producción de 203 mil barriles diarios de gasolina, lo que representa un escaso 25.5% de la demanda total, pues se requieren al menos 792 mil barriles por día.

En estados como Michoacán, la crisis por escasez de combustible, ha llevado a tomar decisiones extremas; podrían suspender clases por la misma razón.

“Estamos en el límite de suspender las clases; de entrada, les hemos dicho a los papás y a los maestros que no es obligatorio que tengan que llevar a los niños si no hay gasolina, si no pasa transporte“, adelantó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.