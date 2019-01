Estados del Norte de México con más gasolina pero no la suficiente

Estados del Norte del país, son probablemente los más privilegiados hasta el momento; en comparación de la zona centro y la Península de Yucatán, tienen suficiente abastecimiento de gasolina para una semana más.

Para los estados del Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, hay combustible suficiente para los próximos días y medio.

Norte: Chihuahua y Durango, cuentan con 7 días y medio, de combustible.

A comparación del Noreste de México: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, están en niveles de precaución, pues cuentan con combustible para 2 días, máximo para 4.

Al oriente del país, la situación no es muy diferente: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, cuentan con 2 días de combustible para abastecerse.

Los estados del Centro de México, están en números rojos: Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Edomex, CDMX y Morelos, tienen solamente 1 día más de combustible.

Al Sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen gasolina suficiente para entre 3 y 5 días más.

La Península de Yucatán, ubicada al Sureste del país: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, tienen máximo, dos días de combustible suficiente.

Pese a que PEMEX anunció que la información del desabastecimiento de combustible no es verdad, la población se encuentra en conflicto por no saber la situación real, ya que Petróleos de México ha reiterado que si hay abastecimiento suficiente, pero a contradicción de los argumentos, Michoacán lleva 22 días sin gasolina, la situación no es alentadora.