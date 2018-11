Estados Unidos teme por la seguridad de sus habitantes cuando visitan México

Estados Unidos, hizo una actualización en las alertas de viaje de sus residentes, pues temen por la seguridad de las personas que vienen a México. Dentro de las recomendaciones, se pide que siempre se mantengan alerta y que sigan los protocoles de seguridad.

Los estados mexicanos, más de más riesgos para los turistas, según autoridades de Estados Unidos, son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y algunas cuidades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca.

Mediante un comunicado, la embajada de E.U, dio a conocer las actualizaciones de las alertas de viaje recomendadas para los turistas que visitan México. Dicha actualización, fue hecha el 10 de Enero de 2018.

El aviso se encuentra disponible en travel.state.bov, en dond se encuentra una serie de especificaciones con recomendaciones por cada estado de México.

Recomendó no viajar a los estados ya mencionados, pues se mantienen en alerta constante cuatro, por la mayor probabilidad de riesgos y limitada habilidad del gobierno estadounidense de apoyar en caso de emergencia.

Sugirió, no viajar de noche por México, no tomar taxi que no sea de sitio e incluso, evitar los transportes como Uber.

Estas sugerencias, van para todo tipo de viajeros, hasta para los trabajadores gubernamentales de Estados Unidos.