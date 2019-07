Esta fue la ÚLTIMA foto de Enrique Peña Nieto como presidente de México

Enrique Peña Nieto, fue presidente de México durante el periodo 2012-2018; muchos se preguntan ¿cuál fue su última foto como mandatario de la República?

Fue el mismo Peña Nieto, quien compartió la famosa imagen a través de su cuenta de Instagram; en la imagen, se le ve a EPN, entregando la banda tricolor a Porfirio Muñoz Ledo, quien es presidente de la Cámara de Diputados, quien se la entregó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora presidente de México.

Como pie de foto, Enrique Peña Nieto, escribió:

“El más alto honor de mi vida, haber servido a México.

Gracias"

En cuanto terminó la ceremonia de investidura del tabasqueño más querido de México, Peña Nieto, retornó a su casa ubicada en Paseo de Las Palmas, en Lomas de Chapultepec, en donde se dice, pasó la tarde en compañía de sus hijos y su entonces esposa, Angélica Rivera, mejor conocida en el mundo de las telenovelas como “La Gaviota”.

Hoy en día, el ex matrimonio presidencial, ya no existe, pues se dio a conocer el divorcio entre Rivera y Peña Nieto; Tania Ruiz, es la nueva pareja del ex mandatario y lo presumen en cada evento.

