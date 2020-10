Esta es la vacuna ROBADA contra la influenza en México ¡No te la pongas!

El pasado viernes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el robo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 10,000 dosis de la vacuna contra la influenza, las cuales fueron sustraídas junto con un camión de la empresa responsable de distribuirlas.

Tras los hechos, el sub secretario de Salud en México, Hugo López-Gatell alertó a la población de no vacunarse con dicho medicamento, en caso de que alguna clínica o médicos particulares lo afertacen, pues al ser un producto robado, podría ocasionar reacciones adversas por no seguir su debido cuidado.

Alertamos a la población sobre la venta ilegal de vaxigrip, vacuna contra la influenza que el gobierno ya pagó y con la que ningún particular debe lucrar. Para el sector privado informé que fluzone quadrivalent estará en el país a partir de noviembre. pic.twitter.com/0Fp3JRgvr9 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 17, 2020

Se trata de la vacuna Vaxigrip f.f suspensión, con número de registro sanitario 478M96 SSA, fabricada por Sanofi Pasteur, con número de lote U3J491V y fecha de caducidad JUN 21, para uso exclusivo del Sector Salud.

¿Por qué no debo ponerme una vacuna robada?

Hugo López-Gatell precisó que ponerse una vacuna robada, que ha sido elaborada para una institución pública, podría resultar contraproducente, toda vez que las personas que las sustrajeron no le dieron el debido resguardo, es decir, pudo haber pasado sin refrigeración el tiempo indicado, ocasionando daños al medicamento.

Además, señaló el funcionario, otra de las prácticas a las que suelen recurrir quienes roban los medicamentos, es rebajar las dosis a fin de obtener ganancias, por lo que esto también podría resultar dañino para la salud de las personas que llegasen a aplicarsela.

Esta es la vacuna contra la influenza que no debes aplicarte, advierte la Secretaría de Salud.

Por ello, y desde que se informó sobre el robo de las 10,000 dósis de la vacuna contra la influenza, la Secretaría de Salud ha difundido la imagen del medicamento sustraído, a fin de advertir a las personas sobre los efectos negativos que podría traer consigo.

Te puede interesar: ¡Atención! Alerta Cofepris falsificación de vacunas contra influenza en México

Por otro lado, las autoridades sanitarias han dicho que en el país no hay desabasto de vacuna contra la influenza, pero insistió en que su aplicación debe ser solo para personas que así lo requieran, como adultos mayores, niños, personas con comorbilidades, etcétera.