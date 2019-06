Esta es la religión que AMLO presidente dice profesar

Luego de hablar sobre la despensa, que había salido en un medio de comunicación, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que le sorprende cuánto están pendientes sus adversarios de él ya que hasta le han preguntado cuál es su religión.

Es por ello que AMLO presidente señaló que es seguidor de Jesús, Cristo porque él defendía a los pobres y estaba en contra de los oprimido y “en esa religión tenemos prohibido permitir la corrupción, me prohíben los lujos y la fantochería”.

Esto debido a un acontecimiento que le fue señalado tiempo atrás, que en los actos públicos no cantaba el Himno Nacional, por eso señaló que “dicen que por esa relación (la religión de AMLO) no canto el himno nacional, eso no me lo prohíben”.

Al tocar AMLO presidente el tema de la religión, fue cuestionado directamente si su religión es la Católica, debido a que ha participado en bautizos católicos. Sin embargo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no lo precisó el asunto.

De esta manera respondió AMLO presidente sobre cuál es la religión que profesa, ya que ha sido visto en bautizos.

Ante la insistencia para que AMLO presidente revelará el nombre de su religión, planteó una pregunta. “¿De qué religión? Pues de esa. Yo estoy seguro que hasta los no creyentes son de esa religión, porque tiene que ver con el humanismo innato en todas las personas”.

Refirió que él se hinca donde se hinca el pueblo, de creyentes y no creyentes…mi definición es que admiro la vida y la obra de Jesús porque se definió a favor de los pobres, por eso lo espiaban, los crucificaban, dio su vida por los desposeídos. Es bellísima esa forma de vida, esa doctrina, esa filosofía.

TE RECOMENDAMOS: Fotos IMPACTANTES del polvo de Sahara a México