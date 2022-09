Esta es la probabilidad de que un sismo se repita en la misma fecha en México.

La tarde de este 19 de septiembre de 2022, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter con epicentro en Coalcoman, Michoacán, coincidiendo con los aniversarios de los temblores de 1985 y 2017 en la CDMX y otros estados del país.

Pero, ¿qué tan probable es que tiembre en la misma fecha y el mismo lugar con años de diferencia? La respuesta a esto fue compartida por un experto de la UNAM.

¿Qué son los simos?

De acuerdo al SSN, los sismos son un fenómeno que se produce por la acumulación y liberación de energía del suelo, por lo tanto, los sismos ocurren periódicamente en los mismos lugares o regiones geográficas.

Según los expertos, a medida que pasa el tiempo en una región donde no ha ocurrido un temblor fuerte, mayor es la probabilidad de que ocurra, esto quiere decir que el fenómeno puede ocurrir en el futuro. No obstante, es importante destacar que los sismos no se pueden predecir.

¿Cuál es la probabilidad de qué tiemble en la misma fecha y el mismo lugar?

¿Cuáles son las posibilidades de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país en tres 19 de septiembre? Según José Luis Mateos, @jlmateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, una por 133,225. Expresado de otra forma, 0.000751%. — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) September 19, 2022

A través de Twitter, varios expertos de la UNAM han explicado cómo es que tres sismos mayores de 7 grados en la escala de Richter se han registrado en un país como México en la fecha del 19 de septiembre.

De acuerdo con José Luis Mateos, un especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, solo hay una probabilidad por 133,225. Esto quiere decir que las probabilidades de que esto suceda es de 0.00075%.

“Siempre hay réplicas, pero siempre son de magnitud menor al sismo original. La magnitud disminuye con el tiempo. A esto se le conoce como Ley de Omori en Sismología”, dijo José Luis Mateos.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, en el pasado han existido científicos que han desarrollado leyes que les permitieron establecer una mecánica de las replicas de un sismo, una de esas leyes es la Ley de Omori.

Esta ley afirma que la frecuencia de las réplicas de un sismo disminuye bruscamente por el recíproco de tiempo después del movimiento principal. Su creador es el sismólogo japonés Fusakichi Omori.

