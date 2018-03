Esperanza de rescatar vidas supera las expectativas

AFP / La Verdad Noticias. Una montaña rusa de esperanza y angustia vivían este viernes familiares de personas reportadas con vida en edificios colapsados de la capital mexicana pese a haber pasado más de 72 horas bajo las ruinas que dejó el violento sismo de 7.1 grados del pasado martes. Socorristas locales e internacionales desplegaban su máximo esfuerzo para encontrar supervivientes y evitar a toda costa que se sumen a la lista de casi 300 muertos que deja el terremoto. Se repetían escenas estremecedoras, como cuando decenas cantaron el himno mexicano tras concluir labores de rescate, los especialistas japoneses quitándose su casco y haciendo una reverencia ante un cadáver que recuperaron o un voluntario que le dice jocoso a una joven que rescataron que los tendrá que invitar a cenar a todos. El protocolo posterior a sismos marca que las posibilidades de sobrevivencia de una persona atrapada en escombros llegan a su límite a las 72 horas, pero en otros desastres la resistencia humana ha superado expectativas, como en el terremoto de 1985 que dejó más de 10 mil muertos en la Ciudad de México. Pero desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el jefe de la ciudad, Miguel Mancera, las autoridades han reiterado el compromiso de prolongar el rescate hasta que se agoten las señales de vida. En el sur de la ciudad, la confirmación de que dos mujeres están vivas bajo las ruinas de un edificio de condominios atiza la esperanza.

"Hay una mujer (...) maestra, que vive en aquel extremo del edificio y hay cuatro topos (rescatistas) ahí", dijo a periodistas Paula Martínez, una brigadista. "¿Donde están los (rescatistas) japoneses especializados? Hay otra mujer, todavía no han tenido contacto físico con ella pero ya contacto auditivo", agregó.

"Gracias a Dios llegaron expertos internacionales porque ya querían meter maquinaria pesada", afirma la mujer, cuya prima, una contadora de 42 años, está atrapada en un edificio.

Ahí, los trabajos de rescate se realizan al abrigo de una bandera mexicana que rescatistas colgaron en un árbol cercano. Mientras tanto, en el céntrico barrio de la Roma, Teresa Ramírez, una bombera de 45 años, confiesa a la AFP sentirse impotente por la falta de profesionalismo que ha observado durante la emergencia.Bajo la montaña de ruinas en la que se convirtió este edificio de siete pisos también se alberga la esperanza de hallar gente con vida. Familiares aseguran que al menos una decena de personas permanecerían en lo que fue el cuarto piso, por lo que rescatistas japoneses e israelíes llegaron a reforzar la búsqueda. Colgado de una cuerda, un letrero rojo escrito con letras negras resume el clamor general: "No a la maquinaria, sí a la esperanza". Abajo se enumera a ocho personas que seguirían cautivas en el derrumbe. Bajo custodia de policías y militares -y la mirada de decenas de periodistas- lonas y casas de campaña han sido colocadas frente al derrumbe por voluntarios para los familiares, pero casi ninguno ha dormido. Periodistas de AFP destacados en las zonas críticas constataron que los trabajos continuaban y no se observaba presencia de máquinas para remover escombros, aunque si presenciaron una gresca de un centenar de enfurecidos civiles que acusaban a policías de querer parar los rescates. La alcaldía también sostiene que se agotarán los esfuerzos, mientras la Marina Armada contaba hasta el jueves 115 personas rescatadas vivas y 88 ya fallecidas. "No hay ninguna instrucción, ninguna intención ni ninguna forma de que se pare en este momento la búsqueda de las personas", dijo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio a la radio Grupo Fórmula al rechazar los rumores que corren en redes sociales. Hasta el viernes sumaban 293 muertos por el sismo de magnitud 7.1: 155 en Ciudad de México, 73 en el estado de Morelos, 45 en Puebla, 13 en Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca, según datos de Protección Civil Federal.Pese a que se han instalado casi 50 albergues, la organización Save The Children alertó que cientos de niños duermen en calles y parques públicos, en improvisadas tiendas de campaña hechas de plástico y cartón, a merced del frío y esporádicas lluvias. Estiman que más de 100 mil niños en la Ciudad de México han sido afectados o viven en áreas muy dañadas, según un comunicado. En tanto, rescatistas estadounidenses, israelíes, chilenos y colombianos trabajan en diversos puntos de la urbe con el afán de salvar más vidas. El canciller de Taiwán confirmó que cuatro de sus connacionales murieron en el terremoto, entre ellos dos mujeres. Se reportan más de 2 mil viviendas dañadas, muchas de las cuales han sido desalojadas. Las clases, suspendidas desde el miércoles, se reanudarán de manera parcial en los estados afectados por el sismo. México se ubica entre cinco placas tectónicas cuyos movimientos lo convierten entre los países con mayor actividad sísmica en el mundo. El pasado 7 de septiembre, un terremoto de 8.1, el más fuerte en un siglo en México, causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país.