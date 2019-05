Escuelas de AMLO presidente serán como la UNAM

“Crear 100 nuevas universidades públicas en México es equivalente a crear otra Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, esto lo refirió AMLO presidente debido a que la cantidad de alumnos es similares los alumnos matriculados en la UNAM.

En la mañanera, AMLO Presidente dijo que las universidades de Bienestar serán responsabilidad del organismo descentralizado además anunció que esta semana firmará el decreto de creación.

Se sabe que la UNAM cuenta con 356 mil 530 alumnos, de los cuales unos 213 mil 4 corresponden a licenciatura, las Universidades del Bienestar ofertarán exclusivamente licenciaturas.

Cabe destacar que las Universidades para el Binestar Benito Juárez García ofertarán 36 carreras en los 100 campus actualmente en funciones, entre ellas Educación Física con especialidad en Beisbol en unos nueve centros de estudio.

AMLO presidente dijo que "si no, no fuesen profesionales; entonces estamos muy conscientes de lo que significan estos apoyos y queremos que los jóvenes no se vean en la necesidad de abandonas la escuela”.

El Plan Nacional de Desarrollo, se menciona que las Universidades para el Bienestar dieron inicio a sus actividades en el mes de marzo de 2019 con 100 planteles ubicados en zonas de alta marginación, rezago social, violencia y nula oferta de estudios universitarios.

De igual manera AMLO presidente señaló que cada año se rechazaba a los jóvenes que querían ingresar a la universidad con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, lo que no era cierto.

Con la creación de las 100 universidades se planea que este tipo de incidentes deje de ocurrir.

Además, AMLO presidente, dejo que es necesario que se sepa que hay becas para estudiantes de escasos recursos, para estudiantes de comunidades pobres.