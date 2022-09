Escuela pide a mamás ir con ropa adecuada a recoger a los niños; prohíbe escotes

Una escuela de Saltillo en Coahuila, se vio envuelta en polémica luego de colocar un letrero a las afueras de sus instalaciones en el que solicita a las madres “usar ropa adecuada” al momento de ir a recoger a sus hijos.

El mensaje solicita a las mujeres no ir a recoger a sus hijos vestidas de manera “inapropiada”, incluso condiciona la entrega de los estudiantes al término de la jornada escolar, hecho que está causando controversia en redes sociales.

Las nuevas “condiciones” del plantel dividieron opiniones, incluso algunos padres dijeron estar en contra, pues consideraron que el mensaje era machista y otros dijeron que lo mejor sería cambiar a sus hijos de escuela ante estas condiciones.

En el letrero que fue pegado en la entrada del colegio se puede leer: "Atención, Sras. Madres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No minishort, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes".

Asimismo se agrega: “Evítenos la pena de regresar a cambiarla a su casa. Evítese faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”.

Las nuevas condiciones del plantel de Saltillo se volvió viral en redes sociales por donde los comentarios se dividieron entre quienes estuvieron de acuerdo con las condiciones impuestas y quienes estaban en contra, pues consideran que el mensaje era machista y argumentaron que “cada uno es libre de vestirse como quiera”.

¿Cuántas escuelas existen en México?

Escuelas de México.

El Sistema Educativo Nacional está compuesto por los tipos: Básico, Medio Superior y Superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en México hay 21 mil 277 escuelas de todos los niveles escolares. Ante el caso de la escuela de Saltillo que pide a las madres usar “ropa adecuada”, que dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, las autoridades escolares no se han pronunciado al respecto.

