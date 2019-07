“Escuchemos primero”, programa integral contra las adicciones del Gobierno Federal

Bajo el lema “Juntos por la paz”, inició la estrategia para evitar el consumo de drogas principalmente entre jóvenes y niños. se crearán clubs de participación comunitaria que serán identificados con el símbolo de una "Sombrilla verde" donde los niños y jóvenes encontrarán alternativas para evitar el consumo de drogas.

La “Sombrilla verde”, además, será la marca de donde se encuentren clubes de participación y actividades comunitarias y "esperemos que se convierta en punto de referencia, en símbolo de paz", dijo en conferencia de prensa, el vocero de la presidencia de la República, y directivo de la coordinación de este programa, Jesús Ramírez Cuevas.

En el marco de la conferencia del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuevas informó además de que en los próximos días habrá una aplicación para difundir dicha campaña, en la cual se podrá hacer un test para saber si una persona cercana esté, probablemente, consumiendo drogas.

El programa del Gobierno de México contra las drogas se basa en tres acciones fundamentales: el bienestar, la seguridad con la Guardia Nacional y la orientación, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa matutina al anunciar el arranque de la estrategia.

A partir de este hoy las secretarías de Salud y Educación Pública, además de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería comenzarán diversas acciones encaminadas a brindar información a niñas, niños y jóvenes sobre los riesgos que implica el consumo de sustancias.

En medios de comunicación y plataformas digitales se difundirán diversos mensajes con la premisa de fortalecer el autoestima y ofrecer opciones para atender problemas de adicciones.

“Tenemos en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Podremos detener las adicciones porque daremos opciones de trabajo, estudio y deporte para que los jóvenes sean felices sin recurrir a las drogas”, apuntó el mandatario, López Obrador.

Agregó que “les tenemos mucha confianza y nunca más se les dará la espalda. Los abrazaremos y protegeremos para que no se sientan solos, no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales o terminen formando parte de la delincuencia”.

La estrategia consta de cuatro ejes: salud, educación, bienestar y cultura y comunicación

.

Asimismo participarán y serán convocados padres de familia, maestros, trabajadores sociales, niñas, niños, jóvenes y jovencitas con la finalidad de recuperar espacios públicos para la realización de actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas.

Prevención a nivel nacional

En ‘Clubes por la Paz’ de todo el país, se darán opciones para la prevención y el tratamiento de adicciones.

Serán distribuidos materiales informativos y en el ámbito educativo, los docentes contarán con guías para orientar a los estudiantes. Los libros de texto incorporarán contenidos en la materia y estará disponible una aplicación para dispositivos móviles.

“Teníamos mucho interés en iniciar esta campaña (…) ¿de dónde va a salir para financiar este proyecto?, pues de los ahorros. Les dimos a conocer que en lo que llevamos en el gobierno se han ahorrado en compras 113 mil millones de pesos. Entonces, alcanza”, abundó.

Acompañado de los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Educación Pública, Eduardo Moctezuma, el mandatario afirmó que los nuevos libros de texto gratuito estarán listos a tiempo para que inicie el nuevo ciclo escolar.

"Desde circo social, orquestas, talleres de teatro, en fin, incluso talleres de ajedrez para ocupar el espacio público y volver a recuperar nuestros parques, nuestros espacios, también para la convivencia entre las familias y la convivencia entre vecinos".

"Desde circo social, orquestas, talleres de teatro, en fin, incluso talleres de ajedrez para ocupar el espacio público y volver a recuperar nuestros parques, nuestros espacios, también para la convivencia entre las familias y la convivencia entre vecinos". Aclaró que aunque la campaña es para jóvenes y niños, habrá material para cada etapa.

El primer mandatario resaltó que si se atienden las causas que provocan el uso de las drogas, bajarán los índices de consumo.

Externo que la finalidad es no abandonar a los jóvenes, atender el bienestar del alma, es lo que se busca apoyar, para que no se depriman para que revaloren su existencia, fortaleciendo su autoestima, además de tener opciones de ocupación para que se realicen en lo personal y socialmente.