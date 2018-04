Escort dice tener miedo de aparecer muerta

Una escort que se hace llamar Ann Ginnt denunció en su página personal de Twitter que tiene miedo de que por el trabajo que tiene la desaparezcan o asesinen en México.

La escort identificada como @Ann_Ginnt en twitter dice tener miedo.

La mujer que tiene 12 mil 333 seguidores subió una “carta abierta al medio” el 27 de marzo pasado en la cual explica cómo decidió dedicarse al sexoservicio y describe brevemente como es su trabajo.

En los últimos meses varias escorts han sido asesinadas y su ‘grito’ de auxilio puede ser un detonante para que las mujeres que se dediquen al mismo oficio se cuiden y sean protegidas.

“Un día, por decisión propia, decidí involucrarme en el mundo ‘escort’, decidí que sería mi forma de vivir, de obtener mis ingresos, sin embargo, así como ustedes, también tengo otra vida, soy hija, hermana, amiga, salgo al cine, me gusta bailar, me enojo, río, lloro, me equivoco constantemente y, sobre todo, soy una persona”.

En su texto, Ann Ginnt asegura que tiene miedo de que la desaparezcan, pero no señala si ha recibido amenazas o ha sido violentada.

“Ahora escribo esto porque sí, tengo miedo, miedo de no volver a ver a quienes quiero; miedo de desaparecer y que nadie sepa de mí, miedo de no cumplir mis sueños, miedo a no poder defenderme… y ojalá nunca me falte la fuerza, ojalá nunca me falten todas esas personitas que me siguen y me cuidan, ojalá fuera un ambiente seguro y de diversión, ojalá sea sólo un mal momento”.