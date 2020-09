Escasez de medicamento para cáncer de mama lleva a Giovanna a colecta en las calles | Testigo Púrpura

La escasez de medicamento para cáncer de mama en el Hospital Regional de Veracruz, ha llevado a Giovanna y a toda su familia a salir a las calles para recolectar 49 mil pesos, cifra equivalente al tratamiento que necesita para continuar en su lucha contra la enfermedad.

Con pancartas en mano, horas bajo el sol y en compañía de su hermana, sus dos hijos y su esposo, Giovanna busca hacerle frente a la enfermedad que le llevó a realizarse una mastectomía para extirpar tejido mamario y evitar la expansión del mal hace un año.

Giovanna carga también con todos los documentos de su historial clínico, para mostrar a cualquier personas que llegue a dudar de la razón de la cooperación.

Giovanna acompañada de su familia durante una colecta contra el cáncer de mama. Foto: Testigo Púrpura.

En la calle sus familiares la alientan y ayudan en la colecta con la que esperan recaudar peso a peso, el dinero necesario para cubrir los 12 meses de medicinas que necesita en su lucha contra el cáncer.

Historia de Giovanna está llena de diagnósticos

La historia Giovanna es larga y llena de diagnósticos erróneos que la trajeron dando vueltas con un tumor en la mama desde el 2013, hasta el año pasado cuando finalmente le encontraron el cáncer en etapa tres, le quitaron la mama y sometieron a quimioterapias, radioterapias y ahora de nuevo otro tratamiento.

Ese proceso le costó a Giovanna miles de pesos, muchos de los cuales juntó con la misma estrategia que tiene ahora: pararse en las calles a pedir unas monedas tras la escasez de medicantro contra el cáncer.

La falta de medicamento contra el cáncer en hospitales de México ha generado manifestaciones en todo el país. Foto: Redes.

Su esposo es pintor y lo que junta cuando tiene dinero solo les alcanza para vivir; la casa donde viven la invadieron, reconoce apenada; mietras que sus hijos tuvieron que dejar la escuela porque no tienen los servicios.

Pese a ello, la fortaleza ha llevado a la mujer a mantener las ganas de vivir, aún cuando se le vino el mundo abajo, tras saber que el medicamento que necesitaba no lo había en el Hospital Regional.

“Estamos en una situación muy difícil y me receta el doctor una caja de Trastuzumab Herceptim de 440 miligramos ampolleta, esa me la receta una aplicación mensual durante un año y tiene un costo de 49 mil 400 pesos, no la hay, no hay para cuando llegue”, dijo.

Si te interesa ayudar a Giovana puedes contactarla en el número celular de su hijo: 2294 46 24 07 .

Con información de Testigo Púrpura