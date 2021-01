Escasean medicamentos para covid en Valle de México

Algunos médicos han recetado fármacos para mitigar los síntomas del covid

La emergencia sanitaria del coronavirus en el Valle de México es cada vez más grande, y ahora, los familiares de pacientes con covid enfrentan el desabasto de ciertos fármacos en las farmacias.

Un recorrido realizado por La Verdad este 1 de enero en diversas farmacias de la Ciudad de México y el Valle de México, reveló que los medicamentos que tienen propiedades para inhibir los problemas de coagulación son los que han comenzado a escasear.

Las farmacias comienzan a resentir la escasez de medicamentos para tratar el covid

“Esta es la tercera farmacia que recorremos, y nos ayuda a buscar si hay en alguna cercana, pero no la hay, están agostadas”, explicó Carlos, cuyo paciente está bajo tratamiento para salir de la pandemia.

Entre los medicamentos que empiezan a escasear están la Enoxaparina, un fármaco que previene el colapso de los pacientes por la coagulación de la sangre.

Además, la Dexametasona, que ha sido señalada como auxiliar en el tratamiento de los pacientes con covid, está en desabasto en varias farmacias.

Alguno más es la Atorvastatina, auxiliar en el cuidado del corazón, y cuyos beneficios han sido señalados para auxiliar en el tratamiento del coronavirus.

Costosos

Pero no solo la escasez frena a los familiares de los pacientes para poder realizar el adecuado tratamiento, pues los precios exhorbitantes de algunos de ellos, ponen en jaque la economía de quienes no cuentan con los ingresos suficientes.

Además, el tratamiento mínimo es por 10 días, dependiendo la gravedad del caso, por lo que los costos se multiplican al máximo cuando se hace el suministro con las indicaciones médicas.

“De plano no sabemos qué hacer, nos han pedido un medicamento, que es el Paracetamol intravenoso, para que se lo apliquen en los hospitales, pero la verdad no tenemos para solventar un gasto tan alto”, lamentó Soledad, cuyo familiar se encuentra en atención en su casa, pues no pudieron ingresarlo en un hospital privado por la misma razón.

El paracetamol intravenoso es uno de los medicamentos que se comienza a escasear en las farmacias

En este caso, el costo promedio de cada uno es de 180 pesos, y si se receta uno cada 6 horas, el costo de un solo día por este medicamento es de 680 pesos promedio, aunque pueden pagarse 639.50 pesos si se compra la presentación de 4 unidades.

Pero hay unos que son impagables para ciertos sectores de la población, como la Enoxaparina sódica, cuyo precio es de 1 mil 507 pesos por una presentación con dos ampolletas.

Considerando que el tratamiento contempla 10 ampolletas, el costo es de más de 7 mil pesos.

Considerando que una persona que percibe el nuevo salario mínimo gana cada mes 4 mil 251 pesos con el nuevo salario mínimo del 2021, que equivale a 141.70 pesos diarios, el tratamiento de este solo medicamento es de casi dos meses de trabajo.

Oxígeno, a cuentagotas

Otro de los grandes problemas de los pacientes con covid, es el uso de oxigeno suplementario para los enfermos.

Y aunque no se reporta desabasto de este producto, sí la alta demanda ha hecho que empresas como Infra o Praxair, que son las que más venden estos productos, deban enfrentar largas filas en sus establecimientos para abastecer a los familiares de los pacientes.

Las largas filas para abastecerse de oxígeno son el pan de cada día en el Valle de México

“Es un problema, porque sí hay oxígeno, aunque debes hacer largas filas o esperar por horas para poder recargar tu tanque; y lo malo es que muy pocos de los negocios tienen servicio las 24 horas.

Dependiendo de la gravedad del paciente, el uso de oxígeno puede ser de hasta 10 litros por minuto para los más graves, hasta 2 o 0.5 litros por minuto para los que no tienen complicaciones severas.

“No podemos esperar, debemos tener oxígeno siempre, porque es el que los ayuda a respirar y mantener bien oxigenado su cuerpo, por lo que es necesario acudir a comportar a cada rato el oxígeno, y poder tenerlos bien oxigenados”, comentó Laura, quien tiene a una familiar en su casa, pero por el miedo de que en el hospital ya no vaya a tener oportunidad de verla de nuevo.

“Nosotros tampoco queremos llevarla a un hospital, el tiene IMSS, pero si entra, ya no lo volvemos a ver y ni sabemos qué le hicieron; mejor en casa, pero la verdad, las deudas están muy fuertes, y esto se complica cada vez más”, relató Jacinto, quien desde Hidalgo en los límites con Edomex, viene a abastecerse por las noches a una empresa que trabaja las 24 horas.

Desabasto de tanques

Y no solo son las largas filas las que enfrentan quienes buscan oxígeno para el tratamiento del covid, pues además, los contenedores en donde se almacena para su suministro están escasos.

“No hay por ningún lado, estoy pidiendo que me consigan uno, pero la verdad, es muy difícil, y se nos está poniendo muy mal mi pariente; no es posible que no haya tanques suficientes para abastecernos”, expresó Gonzalo, quien tiene un primo contagiado por covid.

INFRA llama a la gente a donar contenedores de oxígeno para atender pacientes con covid

A tal grado ha llegado el desabasto de los contenedores, que empresas como INFRA han lanzado en sus portales web y redes sociales una campaña de acopio de los mismos, para poder tener disponibilidad ante la alta demanda de los mismos.

“¿Tienes un concentrador o un cilindro que no utilizas? Debido a la contingencia por covid-19 necesitamos tu ayuda. Si tienes cilindros o concertadores que no están en uso, contáctanos para programar su recolección o entrégalos en nuestra sucursal Barrientos, ya que serán requeridos para la atención de pacientes”, señala la invitación de INFRA.

Los contenedores más comunes con los de 650 litros, que tienen un costo promedio de relleno de 180 a 200 pesos, aunque a demanda de 6 litros por minuto, su duración es de apenas 2 horas.

En el caso de los cilindros, que tienen capacidad de más de 3 mil 400 litros, el costo promedio de relleno es de 850 pesos, y demanda máxima, tiene una duración de 15 horas promedio, lo que representa además un costo gravísimo para los familiares de pacientes con covid.

