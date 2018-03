¿Es voluntario? O es por presión social

Partidos políticos buscan esquema para donar las prerrogativas a los damnificados

Contacté al @INEMexico y @SHCP_mx para donar recursos de las campañas, sin violar la ley, en favor de los damnificados y la reconstrucción”, publicó en redes sociales.

Con mucho entusiasmo los @DiputadosPRI canalizaremos recursos de las campañas políticas a la reconstrucción”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hay una manera más rápida para tener recursos suficientes para la reconstrucción y es que en el Presupuesto de Egresos que tendremos que estarlo decidiendo en definitiva en menos de dos meses etiquetemos recursos que podamos jalar de varios rubros, de varias partidas que hoy vienen en la propuesta de presupuesto de egresos todo lo que se necesite”, dijo.

Hay que decir con toda claridad que no es posible que los recursos de los partidos políticos hoy se puedan donar, esta propuesta la hizo Encuentro Social hace más de un año de erradicar los recursos de los partidos políticos, misma que ningún otro partido político le dio seguimiento”, dijo.

Dada la magnitud de los daños humanos y materiales que provoco el sismo del pasado martes, los partidos políticos retomaron la demanda ciudadana depara destinar esos recursos a la, debido a que la ley no se los permite, por lo que buscan esquemas para entregar el dinero a los más necesitados. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, adelantó que a través del INE y la Secretaría de Hacienda se busca un esquema para donar las prerrogativas a losEl coordinador del PRI en la Cámara De Diputados,, informó que los legisladores de su bancada destinarán parte del presupuesto asignado para sus actividades electorales del año entrante a los damnificados, aunque no precisó la ruta legal para hacerlo.Por otra parte, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, detalló que la prerrogativa de los partidos políticos no puede disponerse libremente, por lo que planteó que sea el Congreso de la Unión quien emita unpor el que se suspende la aplicación, hasta el 1 de enero de 2019, de las reglas establecidas en la ley general de partidos políticos y en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, en materia de financiamiento público. Durante este período de tiempo, los partidos recibirían ely actividades específicas; es decir, se reducirá en 85 por ciento los gastos de campaña en la elección de 2018. El vicecoordinador del PRD en San Lázaro,, mencionó que una reforma constitucional o a las leyes electorales para cambiar la fórmula yen un momento de emergencia, por lo que el recorte dijo, debe hacerse de manera directa al presupuesto de egresos del año entrante.Finalmente, el coordinador de Encuentro Social,, reiteró que es imposible donar las prerrogativas y los llamó a reformar la ley y eliminar por completo el financiamiento público.