¡Es un hecho! Guardia Nacional de AMLO presidente alcanza aprobación de 17 congresos

¡Es un hecho! La reforma constitucional impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para crear la Guardia Nacional, alcanzó la aprobación necesaria, pues la mayoría de los Poderes Legislativos estatales, votaron a favor.

Hasta el momento, suman 17 Congresos locales los que han avalado la reforma, por lo que cada uno de ellos, debe informar al Congreso de la Unión el acuerdo alcanzado por sus plenos, para que sea emitida la declaratoria correspondiente e informe al Ejecutivo federal para que lo promulgue.

Estos son los 17 Congresos locales que han evaluado la reforma constitucional de AMLO presidente: Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Querétaro, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Nuevo León, Tabasco Chiapas, Guerrero y Campeche.

Hace unos días, López Obrador, dio a conocer el presupuesto inicial que tendrá la Guardia Nacional, el cual será de 15 mil millones de pesos para la operación y en el que se incluyen recursos para construir 87 nuevas instalaciones que albergarían a 120 elementos en casa una.

Andrés Manuel López Obrador, dijo que confiaba que en esta semana, al proyecto fuera aprobado, y así fue, pues ya son 17 Poderes Legislativos Estatales: El mandatario aclaró que no faltarán recursos para la corporación.

“incluye no sólo el pago al personal, no sólo las prestaciones, son las instalaciones, es el mantenimiento de las instalaciones, vehículos, toda la operación; y vamos a ir ayudando para que no falten los recursos para la Guardia Nacional porque es fundamental para la seguridad pública”.