Frustra que no haya justicia por la masacre de Bavispe: Adrián LeBaron

Es frustrante que aún no se juzgue a los 31 imputados: Adrián LeBaron.

Adrián LeBaron, uno de los líderes de la familia LeBaron, habló de la conmemoración a 3 años de la masacre contra su hija y nietos en la Mora, Bavispe, Sonora.

En una entrevista realizada por Milenio, el activista reveló que se siente frustrado, ya que a pesar de que hay 31 personas vinculadas a proceso por la masacre cometida contra su familia, aún no se ha juzgado ni sentenciado a ninguno.

"No ha existido ningún sentenciado, hay quesque 31, yo no sé, es lo que me reporta la fiscalía, y estoy muy presente, me reporta la fiscalía que hay 31 vinculados a proceso y parece ser que desde La Mañanera nos dicen que ya hay justicia porque se les dio prisión preventiva oficiosa, pero nadie ha llegado ni a la intermedia”, mencionó.

Adrián LeBaron recordó la crueldad que vivió su familia

Adrián LeBaron también recordó la crueldad que vivió su familia hace tres años: “Es crueldad, la crueldad que vivió mi familia, la crueldad que vivieron esos niños heridos ese día, porque hubo ocho heridos, una niña de ocho años caminó 14 para buscar ayuda para los heridos. Fue crueldad”.

“A mi hija la calcinan, la queman viva, queman a mis nietos vivos. Esa crueldad la veo hasta en el sistema de justicia porque es cruel que a los imputados, a los vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa no los juzguen. Es cruel porque es cruel hasta para sus propias familias”, reclamó.

Este viernes 4 de noviembre se realizó un homenaje en conmemoración de Rhonita Miller, nuera de Adrián, y sus hijos Howard Jr., los bebés gemelos Titus y Tiana y Krystal, cuyos restos están sepultados en este lugar.

Decenas de integrantes de la comunidad LeBaron se reunieron para compartir testimonios y recuerdos de sus familiares asesinados.

